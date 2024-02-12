，「感應占卜師」王妙坤以多年命理經驗，分析2024年12生肖年度整體運勢。屬猴的人步步高升，但要小心意外災害；屬雞的人有不可多得的大好運，須小心遭人忌妒，就能避過是非；屬狗的人有望位高權重，但須慎防破財和官司訴訟；屬豬的人工作有貴人相助，但須多注意身體。

猴

吉星：金匱，將星

凶星：白虎，披頭

今年逢金匱、將星等吉星飛入命宮，謀事遂意，步步高升，在工作上將大有斬獲，有機會得到重用，掌握大權，提升自己的地位，但因權力來得太快，自己必須好好掌控，一定要顧全大局，不要濫用喜好，才能招攬人心，獲得認同，另有帛星降臨，財運旺盛，能夠使荷包漸漸飽滿，但凶星白虎、披頭等前來攪局，心情上容易煩躁不安而導致口舌，需多加克制，並多小心意外災害，方可平安度過。

運強月份：農曆八月

運弱月份：農曆五月

雞

吉星：龍德，紫微

凶星：天厄，天官符

今年有龍德、紫微等星相會，充滿喜吉之象，能祿增權重，祥瑞滿庭，是不可多得的大好運，同時自身魅力漸長，能夠走路有風，散發個人風采，吸引異性的注意力，在課業或技能學習上，也會有不錯的效果，可以多加努力，有望金榜題名、加官晉爵，但天厄、天官符等凶星來犯，容易在自己意氣風發時，遭小人忌妒而眼紅，故須善待身邊的每一個人，用和善的態度與人相處，就能避過是非。

運強月份：農曆正月

運弱月份：農曆九月

狗

吉星：月空，國印

凶星：大耗，欄干

今年得月空、國印等吉星入命宮，在工作上會有很不錯的表現，有望位高權重，擔綱重任，但也會有很大的壓力，需要通過各種不同的考驗，不斷的突破，才能讓人耳目一新，蛻變成一個全新且優秀的自我，然今年歲冲本命宮，且有大耗、欄干等凶星入垣，有破財的跡象，在金錢的運用上宜多加考量，勿過度揮霍，另須慎防官司訴訟，若與人發生衝突，宜多溝通和解，才能化解災厄。

運強月份：農曆十月

運弱月份：農曆十二月

豬

吉星：月德，玉堂

凶星：死符，咸池

今年有月德、玉堂等吉星臨命宮，營謀得利，祥福現前，事業上能得貴人相助，特別是上司長官的青睞，讓你大展長才，只要自己在專業技能上好好發揮，就會有特別突出的表現，除了同事間的認可外，更會得到公司的重視，成為重點的培養人才，但凶星死符、咸池等迫垣，須多注意身體健康，若遇疾病，不可拖延，另外要慎防情色糾紛，幸有地解星來化，只要心從正念，就能躲過災禍。

運強月份：農曆五月

運弱月份：農曆九月