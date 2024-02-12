號稱全台灣最有錢的Youtuber超哥，最近因為開設的日式料理餐廳被知名直播主Toyz批評醋飯很難吃，一怒之下就把Toyz打到頭破血流，儘管事發已經過了好幾天，這起事件還是在網路上瘋狂被討論，甚至有網友還翻出超哥家世以及岳父岳母背景，才發現超哥的岳母李莉娟超狂經歷。

資深媒體人戴志揚表示，李莉娟這一號人物在台灣警界上，就是一個活生生的「女性警察發展史」，如果講起李莉娟，現在的人可能已經沒什麼印象，但對於五、六年級生來講，或許都還會非常的有印象。

戴志揚指出，李莉娟是警大43期畢業，第一屆女性的學生，同期招收了6位優秀的女性，這6位女警官一畢業後，因為當時台灣沒有刑事專才的女警，所以全部都分發至刑事局偵查第一大隊支援，而李莉娟也不是說一出警界，就表現得非常厲害，她過去也曾經被自己的同事嘲笑過。

戴志揚透露，李莉娟進入刑事局後，曾主辦一起海上漁船漁工蝶血案，當時殺人的漁工在她面前哭得稀里嘩拉，哭訴自己身世多坎坷，深深的打動了李莉娟的心，結果本來是一起殺人案件，她竟然一度想要辦成傷害罪，被其他警察同仁嘲笑，「妳這個一個警界小菜鳥，怎麼那麼容易就被人家騙」，但也因為她堅毅的個性，有了這次的經驗之後，她決定在刑事上更加專精。

其實翻開李莉娟過往經歷，不但是台灣史上第一位女性直轄市分局長，還破獲多起重大刑事案件，其中新竹湖口雙哨兵命案主嫌吳新華，因為過於狡猾，警方遲遲無法將他捉拿歸案，當時他還對外放話，要購買大量軍火，警方決定來個將計就計，找來警官林福來當臥底，假冒軍火商，但為了不讓吳新華起疑，還需要一位女性臥底，與林福來假扮夫妻，李莉娟得知後完全毫無猶豫，自告奮勇，最終將惡賊繩之以法。

戴志揚透露，警方害怕計畫曝光，所以決定找個女性同仁進來，不僅更逼真，也可以減緩對方的戒心，而當時刑事局在找哪個女警，願意去做臥底，李莉娟第1個就舉手，自告奮勇要做臥底，並跟林福來兩個人扮演一對夫妻，叫做「勇仔」、「勇嫂」。

戴志揚表示，後來他們與吳新華相約在桃園市一家「太子飯店」301號房，由李莉娟在飯店門口等候，而林福來假扮賣家躲在房間裡面，還買了鋪克牌、檳榔、酒等，假裝一個人獨飲，而李莉娟看到吳新華出現後，當然也是不動聲色，因為警方當時下令要活捉，不可以把他打死。

戴志揚接著表示，將吳新華帶到房間裡面後，林福來趁他不注意時，從他頭上揍下去，一拳就把他擊倒，這時候李莉娟及各樓層等38人衝進來支援、壓制，終將台灣史上最恐怖的殺人魔吳新華逮捕，而李莉娟也因此一戰成名。

戴志揚指出，隔年，大陸有個超知名畫家「范真」來台灣開畫展，他的一幅畫都是幾千萬起跳，本應該是個喜事，怎料隔天整個畫廊一夜之間被偷光，後來查出是「北盜黑金城」所為，李莉娟又開始著手偵辦這起案件，親手把黑金城給逮捕，而范真更在大陸親手寫了一幅「霹靂嬌娃」送給李莉娟，至今這幅畫還放在她家。

最後，戴志揚表示，李莉娟就是一個傳奇人物，但她的堅毅來自於當時台灣對女警的不重視，她一直想要證明「我一定要比男警強，那整個台灣社會、整個警界才會接受我」，也就是因為這樣子，她才一路爬上來。