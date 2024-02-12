986年4月26日，蘇聯境內的車諾比（Chernobyl）核電廠發生爆炸，造成大量的放射性物質外洩，成為人類史上最嚴重的核災事故。事故發生後，超過15萬名居民被迫撤離，核電廠周遭1000平方英里（約2590平方公里）被劃為禁區，人類不得活動、居住，也因此成了野生動物的天堂，狼、野牛、野豬、麋鹿和超過200種鳥類在此群居。

然而近年有科學家發現，輻射禁區內的狼群出現基因突變，演化出抵抗輻射致癌的能力，或許可成為人類治療癌症的新契機。這項研究成果發表於今年1月的「綜合與比較生物學學會」（SICB）西雅圖年會。

遭廢棄的車諾比城鎮，攝於2022年4月。（資料照／美聯社）

英國《每日郵報》、《每日電訊報》報導，普林斯頓大學演化生物學家洛夫（Cara Love）率領團隊前往車諾比，研究禁區內外的狼群。他們採集狼群血液後發現，儘管暴露的輻射量是核電廠工作人員法定安全值的六倍之多，這些狼卻似乎不受影響，牠們身上的免疫系統發生基因突變，情況類似於癌症患者接受放射線治療後的改變；更重要的是，部分與癌症相關的基因出現變異，暗示了牠們可能因此免受輻射侵襲。

1986年4月26日車諾比核電廠大爆炸，釋放出大量放射性物質。此為當時的空拍畫面。（資料照／美聯社）

研究人員認為，這些突變基因似乎藏有可對抗癌症的祕密。事實上，過去就有研究顯示，暴露在輻射中的植物會加速基因突變，部分物種甚至演化出新的化學物質，讓自己免受輻射傷害並保護DNA。

科學家也指出，早期植物演化時，地球的自然輻射值遠比現在高出許多，物種為了求生存，可能開啟某種「休眠狀態」。不過，大型動物身上是否也有相同的保護機制，仍有待進一步研究。