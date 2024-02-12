交往中的情侶過年各自返家過年，但是沒想到才分開，就收到被綠的訊息跟照片，女子上網發文抱怨，你找綠茶，那我也要去找小王！

一名女子在網路《Zuvio》發文抱怨，原本與男友都在南部一起身活，這幾天因為過年連休，男友說要北上回老家過年，女子不疑有他，但是沒想到在這幾天，卻陸續收到不同朋友傳訊息來告知，說看到男友與女生在逛街，隨後就收到男友與綠茶手牽手逛街的照片，女子看到後相當氣憤。

女子表示，男友明明就說他回家過年，卻跟綠茶在外面逛街，重點還不只一名綠茶，讓女子腦袋不斷亂想，到底男友跟多少綠茶交往，沒想到在晚上就收到男友傳的圍爐照片，心想真是個厲害的人，都不知道被隱瞞多久了。

女子表示知道男友與綠茶出門牽手逛街，並沒有打算要拆穿他，女子表示既然你與綠茶出門，那她也要找小王出門，到時候雙方再來攤牌。

而網友看到女子發文，紛紛留言表示不要衝動，分手就好，不要為了一根草，放棄整片的大草原，還好還沒結婚，男友再找就好，不要衝動傷害了自己，這樣得不償失。