美式賣場好市多時常提供各種甜點供會員選購。一位網友近日發現，好市多上架了新款甜點「肉鬆生乳巧貝蛋糕」，一盒6入299元，他實際享用後覺得肉鬆比例相當高，「感覺就是在吃肉鬆」，口感鹹甜鹹甜，相當適合搭配白粥，貼文曝光後引發熱議，許多老饕也紛紛大讚肉鬆和生乳意外很搭、很好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在好市多逛街時，發現莫名其妙的新商品「肉鬆生乳巧貝蛋糕」，雖然知道可能會踩雷，但因為上頭鋪滿了滿滿的肉鬆，他還是心動搬了一盒回家，「結論：就是吃肉鬆而已，拿來配粥應該也合理」，口味雖鹹但也不至於過鹹，蛋糕體則帶有甜感，「喜愛肉鬆的話可以買看看，真的很肉鬆」。

對此，許多網友紛紛回應，「很好吃！ 肉鬆多到想再拿碗粥來接，生乳跟肉鬆蠻搭的，本來還以為會很奇怪的味道，給過！」、「肉鬆這東西就算跟草莓果醬也是搭的啦」、「昨天也買了，覺得很對味」、「我覺得蠻好吃的，麵包很軟」、「肉鬆是賣場裡的台畜肉鬆，不是外面早餐店用的那種廉價肉鬆」、「好吃的鹹口味蛋糕，瑪斯卡邦乳酪跟肉鬆不違和」。

根據好市多標示，肉鬆生乳巧貝蛋糕使用了軟綿可口的戚風蛋糕、蓬鬆輕盈的瑪斯卡邦奶油餡、香甜美乃滋與鹹香肉鬆，鹹甜的多重口味令人忍不住一口接一口。