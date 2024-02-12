新北消防義消第一大隊江昭德義消大隊長，除夕夜這一晚也與大隊部留守同仁一起共進團圓飯。（圖 / 劉詠韻翻攝）

農曆春節期間，消防人員作為救災救護的最前線，此時仍須堅守崗位，24小時全天待命。對此，新北市消防義消第一大隊長江昭德至各分隊慰問，同時送上暖心年夜飯菜予第一大隊，並在除夕夜當晚與大隊部留守同仁共進團圓飯，另在地百年宮廟板橋潮和宮主委蔡晃全（前義消大隊長現任團長），也代表潮和宮致贈加菜金。

據了解，潮和宮位於板橋農村公園旁已有百年歷史之久，香火鼎盛，宮廟也曾於疫情期間捐贈防疫基金、住警器，藉此推動日常防火安全。

板橋潮和宮主委蔡晃全表示，潮和宮三樓奉祀三官大帝，由於江子翠地區位處大漢溪與新店溪交會處，另事實上民國前50年間時有洪犯；為此，林姓耆老指導村民豎立 2位神祉石碑、水官大帝及水仙王公保佑，未料就此風調雨順、五穀豐登。

蔡晃全進一步說明，待風雨平息，民眾倡議建廟奉祀，以神能使「潮和」，因此定名為「潮和宮」，二樓為保安宮奉祀保生大帝，保佑地方安寧國泰民安，同時也是江子翠地區民眾信仰，以及文化活動中心。

新北消防義消第一大隊江昭德義消大隊長於年前即至各分隊慰問。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市消防義消第一大隊長江昭德與同仁合影。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北義消第一大隊的同仁合影。（圖 / 劉詠韻翻攝）

第一大隊大隊長羅凱文指出，義消人員一旦遇到災害，則須放下手邊工作，義無反顧投入救災，時刻救援的精神令人可佩。對此，羅凱文也相當感謝義消第一大隊及潮和宮熱心公益，特意於春節期間為第一大隊加油打氣。

最後，羅大隊長提醒民眾，過年期間外出拜年、返鄉，家中電器、爐火務必確認關閉，年節期間天氣寒冷使用爐具圍爐注意室內通風，熱水器注意安裝正確形式防範一氧化碳中毒。