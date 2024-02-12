甲辰龍年到來，中國大陸近期發生一個有趣的現象，很多地方的龍不翻譯為「dragon」，而是使用「loong」，大陸官媒新華網也特別製作網路影片，分享「龍」這個字的英文演變。

《新華網》專訪北京外國語大學英語學院副院長彭萍教授，她指出，19世紀的英國傳教士馬士曼在自己的著作裡提到中國的龍，用的是「loong」，但後面解釋時依然使用「dragon」一詞。

至於中國龍和西方龍有什麼差別，報導引用英國漢學家吳芳思（Frances Wood）和盧森堡大學學者盧卡‧努爾米奧的說法，dragon確實包含了兩個不同的概念，中國的龍更好更友善，是一種幫助人類的動物；西方的龍是一種巨型魔怪，形象都是負面的。

至於中國龍如何與dragon畫上等號，彭萍指出，馬可·波羅來中國的時候，當時在東方游記裡面，就有dragon這個詞，從外型觀察，馬可·波羅可能認為，中國建築上的龍，跟dragon應該有一定的相似之處。後來英國傳教士馬禮遜（Robert Morrison）編出第一本華英字典，就將龍譯為dragon，影響是非常深遠的。

新華社報導指出，《牛津英語辭典》近日將chinese dragon詞彙化，也註明了中國龍的正面意義。至於是否還有把龍翻譯成loong的必要，彭萍則認為，必須把文化翻譯和傳播的權力，掌握在該文化發源國手中，並相信隨著文化自覺和文化自信變得越來越強，在對外宣傳文化概念時，會有更多準確翻譯的形象。