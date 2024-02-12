第11屆立法委員本月1日就任，他們研究室的風水好壞，讓外界相當感興趣，對此，資深媒體人黃揚明分享了相關故事，並提到民進黨何志偉、蔡適應、羅致政，以及國民黨費鴻泰等4人任立委時，研究室都在中興大樓5樓，但他們都未能連任。

黃揚明昨（11）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，大多數立委研究室都在濟南路上的中興大樓，其他人則在青島東路上的青島一館和二館，其中青島二館被認為風水最差，因為研究室在該處的立委，連任機率很低，例如今年落選民進黨高嘉瑜和蔡培慧，但也有八字很硬的人連任，如無黨籍立委高金素梅和國民黨立委陳玉珍；相較於二館，青島一館的風水很好，不少立委之後都成為地方首長，該處也因此有「縣長館」的稱號。

除了青島二館，黃揚明指出，今年立委選舉中興大樓的落選率也很高、尤其在5樓，僅有國民黨林思銘連任，何志偉、蔡適應、羅致政、費鴻泰等人全落選，「聽到這裡大家可能都覺得有點毛了」。

另外，黃揚明補充，中興大樓每一層樓都有不同的故事，例如地下室被認為是最不好的辦公室地點。他提到，中興大樓地下室有一塊區域據傳發生過不好的事，那區的研究室被形容為「最陰」，只要抽到，立委任內都會發生怪事。

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