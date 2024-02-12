龍年春節連假7天，不少人把握機會出遊，然而假期機場人潮洶湧、航班滿座，十萬火急趕車、趕飛機的場面屢見不鮮。美國一名空服員最近推薦幾項確保假期順利開始、移動更順利的訣竅，幫助大家降低行程出包的機率。

英國《每日郵報》報導，來自美國佛州勞德岱堡的女空服員卡洛琳（Caroline）日前在她的TikTok頻道發表短片，簡潔扼要提出她心目中確保旅途順利的訣竅：

一、轉機時間務必預留超過2小時。卡洛琳指出，離開一架飛機之後全速衝往另一班飛機的登機門，這段過程很容易陷入極其緊張的狀態，「預定轉機航班時，務必至少預留2小時以上的轉機時間」。她強調，很多第三方網站只為轉機旅客預留30分鐘銜接航班，「這根本不夠，緊張兮兮離開上一個航班卻沒趕上轉機航班，然後再下一班飛機鬧滿座沒法兒訂位，這種狀況你可不希望碰上吧」。

二、訂早班飛機。這對於經常賴床的人來說不是個討喜的建議，但卡洛琳極力建議，愈早起飛，旅程會更加輕鬆順利，「愈早出發，就有愈多時間針對臨時冒出來的狀況應變，讓你能夠如願抵達目的地」。

三、下載航空公司App。很多人嫌麻煩，不想下載安裝App，但卡洛琳向她的粉絲保證，這是必要之舉，除了能早一步領到登機證、追蹤托運行李，「還可以查明航班有無任何延誤，也能搜尋轉機航班實際抵達狀況與登機門在何處，有用的訊息太多了」。她還說，無論搭乘哪一家航空公司的航班，都應該下載該公司的App，「在偌大的機場移動過程中，用處可大著呢」。