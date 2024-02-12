知名的新北三重先嗇宮9日除夕深夜抽出國運籤，是第十六首的下下籤，引發熱議。台南南鯤鯓代天府10日大年初一抽出國運籤，廟方雖解為「中上籤」，仍引起許多網友疑慮，因為詩文看起來不妙。退役少將栗正傑指出，代天府籤詩講的是李世民夢遊地府的故事，當中的殺伐氣讓人心驚膽跳，至於「當謀親弟兄」，憑良心講大陸還是我們的親兄弟，就是說賴清德的貴人是韓國瑜，在立院要聽韓院長很多福國利民的建議。

知名的新北三重先嗇宮9日除夕深夜抽出國運籤，是第十六首的下下籤，籤詩為「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，引發熱議。台南南鯤鯓代天府10日大年初一抽出國運籤，廟方解釋是「中上籤」，但引起許多網友疑慮，因為詩文看起來不妙。

「李世民遊地府，這故事是怎麼樣呢？」栗正傑11日在《麥玉潔辣晚報》節目中提到，李世民為什麼去夢遊地府？因為龍王犯了錯，玉皇大帝要斬祂，因為祂跟人家打賭，祂輸了，就不照玉皇大帝的命令，不按規定的時間來降雨，所以玉皇大底要斬了祂。監斬官是李世民的臣子魏徵，龍王就去求李世民說：拜託一下那個監斬官，魏徵是你的部屬，讓他不要砍我的頭？李世民答應了，就故意在那邊把魏徵叫過來陪他下象棋。

栗正傑表示，結果沒想到魏徵睡著了，睡著了就到地府去監斬龍王，但李世民沒有把魏徵叫醒，魏徵就把龍王斬了！龍王就喊說：當初答應過我不斬我的，怎麼會違反誓言呢？所以這是冤仇結得很深的一個籤詩故事。「從這個故事裡面，讓我們覺得心驚膽跳！」因為李世民大家都知道，他殺他哥哥、篡他爸爸的皇位，當然他治理是有功勞，但是在這個方面來講，畢竟也是殺戮太重了，是殺氣太重的一個皇帝。

「所以在這種狀況下抽到，而且他又斬了龍王！」栗正傑強調，「我們聽這個故事來講的話，新的一年讓我們提心吊膽！」上面那一首的話，就很明顯，「官事悠悠難辨明」，那就很明顯了，講得很具體。就是蔡英文在前面八年，很多的弊案，根本就難以辨明，「你不如就『賴一屆』，一屆做完之後，你就回去休耕！『此事當謀親弟兄』，誰是你親弟兄？是美國嗎？還是日本？憑良心講，中國大陸還是我們的親兄弟！」

栗正傑直言，「畢竟來講的話，柯文哲講了嘛，兩岸一家親，那誰是親兄弟？我覺得這個事情就是告訴我們、告訴賴清德，這幾首籤詩，結論就是，第一個，你的貴人是韓國瑜，在立法院裡面，你要聽韓院長給你的很多建議，因為韓院長的建議，都是福國利民的法案政策，你不要去刁難，你也要按照這個來做！第二個就是，蔡英文留給你的這些爛攤，你可能沒辦法解釋清楚，沒辦法跟國人做交代，因為確實這個弊端連連！」