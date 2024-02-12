情侶過了熱戀期後，挑戰才剛開始，不少對都因為價值觀、家庭背景差異而遺憾分手。就有女網友表示，要挑男友建議找「母單男」，並列出6大優點，一票妹子看到後爆出共鳴，直言母單男真的是寶藏。

女網友在Dcard發文「建議跟母單男交往的6個好處」，首先是沒有前任，會吃醋的女生完全不用擔心前女友問題，交往任何體驗對男方來說都是非常新鮮的事。第二是對感情很慎重，由於女方是母單男第一任，因此對方對待這段戀情會非常慎重，不會輕易放棄。

原PO接著說第三點，雖然不是絕對，但母單男交友圈通常都非常單純，生活圈沒什麼異性，因此可以放120顆心，不必擔心男方交往後亂來。第四，母單男除了少部分自視甚高，極度挑剔外，大多數都是不知如何吸引異性，不會調情，因此沒有渣男心機，也不會讓人缺乏安全感。

第五點原PO認為，可以讓女生重新體會純粹感情，母單男沒有交過女友，因此很多時候就像回到學生時代，跟單純大男生談戀愛的FU。最後則是有「挖寶成就感」，母單男被身邊看不起，但這種只有自己知道的優點，會有一種在煤礦中發現水晶的興奮。原PO也呼籲，對待母單男的方法，不要情緒勒索、要對等付出，就能有一段非常美妙的感情經歷。

PO文曝光後引起許多女網友共鳴：「推推，男友也是母單，生活真的單純而且很專情」、「男友也是母單，真的是寶藏男孩」、「交了個母單男，到現在很幸福」、「我們雙方都母單，遠距離戀愛5年，到現在一點問題都沒有」、「母單男真的加分」、「跟好姊妹都很愛母單男」，但也有部分人持反面意見：「母單男很容易把愛情理想化」、「母單男超容易被誘惑的」、「交過兩任母單男，一個媽寶，一個渣男，都是生活白癡，情緒控管還很有問題」、「絕對不要以為母單=純情...」、「母單男換句話說就是無趣，看女生怎麼抉擇了」。