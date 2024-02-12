知名的新北三重先嗇宮9日除夕深夜抽出國運籤，是第十六首的下下籤，引發熱議。台南南鯤鯓代天府10日大年初一抽出國運籤，廟方雖解為「中上籤」，仍引起許多網友疑慮，因為詩文看起來不妙。退役少將栗正傑指出，

知名的新北三重先嗇宮9日除夕深夜抽出國運籤，是第十六首的下下籤，籤詩為「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，引發熱議。台南南鯤鯓代天府10日大年初一抽出國運籤，廟方解釋是「中上籤」，但引起許多網友疑慮，因為詩文看起來不妙。

「不管是封存30年的論文案，或者是高端疫苗這些事情，你是沒辦法解釋清楚的，所以你乾脆做一屆就好了！」栗正傑11日在《麥玉潔辣晚報》節目質疑，然後如果兩岸之間要和諧的話，你不要只想靠美國，或靠日本，最重要的是兩岸怎麼樣來謀求一個共同相處的利益。「就像過去那個故事一樣，會不會到最後苦的是我們這些年輕人？上有老一輩的要養，下有小一輩的要教養，夾在中間，房子買不起，兩岸的經濟也不好。」

栗正傑指出，兩岸兵凶戰危也就算了，最嚴重的是，如果ECFA取消掉，也會叫苦連天。經濟沒辦法搞好，吃苦的是老百姓，當老百姓都沒有錢賺的時候，再宏大的理想都沒辦法。治大國如烹小鮮，小鮮其實很簡單，就是把飯煮熟，讓老百姓能吃飽飯，這是最重要。講了一大堆理想、目標，不管是台獨建國幹嘛，如果老百姓餓著肚子，你就什麼事情都化為烏有。「所以這幾首籤詩，我驀然一看，真的是心驚膽跳！」

「希望我們賴清德總統就任之後，一定這幾首籤詩，要狠狠地當作一個警戒、警惕，好好去思索老天爺給你的指示！」栗正傑表示，沒有一個宮廟抽出來是一個上籤或吉籤，幾乎都是下籤或下下籤，或根本就抽不出籤來，「其實這真的是天意耶！雖然我們說不能夠盡信鬼神，但既然是如此的話，你不得不相信說，上天已經告訴你說，你要謹慎做這四年，你不可以在兩岸之間製造事端，要以富國利民做為施政最優先的考量！」

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