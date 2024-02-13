避開這些地雷就對了！

農曆新年到來，春節期間除了和家人朋友團聚吃飯、打打麻將之外，不少人也會到男女朋友家拜訪，讓彼此與家人更加熟識。不過，有些地雷千萬要小心！在拜訪時難免會有許多眉角，深怕無意間的一個動作，就讓對方留下不好的印象，許多人都相當緊張，。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出拜訪男女朋友家的十大禁忌，快收藏仔細看看，讓你在另一半家人心中維持好印象！

No.10 一直待在房間

有許多人到了男女朋友的家，會因為害羞或是不敢相處，選擇一直待在房間內，不出去和對方的家人們相處或是聊天，但這樣反而會讓人覺得很傻眼、大扣分！不僅沒禮貌，也會使對方產生「是不是不想相處」的誤會。

到對方家，就是想要和對方的家人多認識相處，「都到別人家拜訪了，不要只待在房間談戀愛，多和大家相處聊天，認識彼此的家人才是拜訪的目的」、「不要一直待在房間，多和對方父母互動，真的會大加分」。

No.9 遲到

遲到不論是任何情況下都相當扣分，還會讓人覺得你是一個非常沒有時間觀念的人！就算遇到沒辦法避免的情況，千萬記得先打電話告知，到場後立即道歉並有誠意的說明原因，不要一臉「我也沒辦法」的樣子，真的會讓對方的家人更加火大。

睡過頭也被許多人認為是大忌，「遲到最爛的理由就是睡過頭，真的不如不要講，聽了超討厭」、「前一天可以請另一半無論如何都要叫你起床，不然遲到真的是不用玩了，超扣分」。

No.8 一直擺臉色、擺臭臉

如果到別人家擺著一張臭臉，就連回應也要回不回，都是非常不禮貌的行為！在不知道原因的情況下，會讓大家對你印象大扣分。所以無論如何都要盡力保持微笑，有什麼事情私底下再解決，才能讓長輩們保持良好的印象。

除了不要擺著一張臭臉之外，隨便鬧小脾氣、爭輸贏，也會造成場面尷尬、莫名其妙，扣分到不行，「到對方家了，就算不開心也應該先忍一下，不然顯得無理取鬧又不懂人情世故，相當失禮」。

No.7 沒帶伴手禮

雖然許多人會因為不好意思，說不用特別帶伴手禮，但千萬不可以真的沒做任何準備！見面禮不需要太過貴重、或準備非常多，只要心意足夠，就能讓人感受到真心與禮貌。

網友分享提到，伴手禮也能當作破冰話題，「進門給伴手禮，還能當話題破冰，不會一開始就不知道要聊什麼」、「雖然說心意最重要，但也不要真的準備太過廉價的東西，雖然大家口頭上不說，但還是會在意」。

No.6 穿著不適當

外觀打扮會成為對方家人對你的第一印象，尤其是在首次見面的情況下，第一次見面的穿搭非常重要，到男女朋友家見長輩，基本禮儀就是別穿得太過清涼或邋遢，大家對你的印象可是會大扣分。

不過，網友叮嚀也不宜穿的太過正式，「穿的太過正式，反而會顯得很愚蠢，看起來格格不入的」、「穿著得體就好，不要太過暴露就可以」、「也可以先和男女朋友講好要穿什麼，搭配穿不僅不會踩雷，也看起來更加登對」。

No.5 不主動打招呼

許多長輩們對於「禮貌」相當要求，不論到誰家拜年都千萬不要忘記，一進門就要先打招呼！主動打招呼不僅能給對方留下好印象，也會讓對方跟想與你相處。

網友提醒，「可以提前預習有哪些家人或是有誰在家，但真的不用太過緊張，平常心的聊天就可以」、「提前打招呼，會讓人覺得相當大方得體，長輩最喜愛這樣的人」、「大方打招呼、微笑面對大家真的會大加分」。

No.4 一直滑手機、玩手遊

有許多人因為本身不喜歡和別人講話，又害怕尷尬，就一直滑手機、玩手機、傳訊息來裝忙，讓自己感到安心，但其實這樣的行為在別人眼裡看起來相當沒有禮貌，顯得非常不懂人情世故！

就算不喜歡說話或是和別人聊天，當一個好的聆聽者也會讓人對你印象變好，網友留言提到：「可以安靜，不主動講話，但千萬不要只在一旁滑手機，至少要讓講話的人覺得你有在參與」、「玩手遊不理人真的是大禁忌啊」。

No.3 隨意進出房間、開冰箱門

把對方家當作自己家，隨意進出大家的房間或是不斷的開關冰箱門，甚至到處翻翻、摸摸，碰觸各種東西，完全不尊重別人的隱私，是非常失禮的行為！儘管再怎麼好奇，也千萬別把人家的方便當成隨便。

網友建議，如果對方家人在使用手機或是接電話時，主動避開這種小細節也會讓人覺得相當加分，「之前和別人一起看手機，突然有訊息傳來，對方主動避開，讓我印象很深刻欸」。

No.2 嫌東嫌西

在自己家裡嫌東嫌西，可能不會被罵或是碎念，但到了另一半家，千萬不要把這樣的態度帶進去，不讓會讓對方覺得你高姿態，相當失禮，久了也會不想與你相處，反而讓關係變得更糟糕。

網友討論提到，長輩如果給東西了，不論如何都要禮貌性的嚐一口、捧捧場，「什麼都不吃的話，也會讓對方覺得你很不賞臉，甚至會相當尷尬」、「有時候儘管是不喜歡的東西，面子還是得給」。

No.1 不幫忙洗碗、打掃

「去男女朋友家需不需要幫忙洗碗、打掃」一直都是網友爭議的問題，其實只要態度端正，主動收拾自己的碗筷或是垃圾，不要擺出一副「理所當然」的態度，就不會讓人感到反感，

有網友特別提醒，千萬不要搶著做家事，過度的獻殷勤反而會讓對方的家人感到不自在，「可以主動詢問需不需要幫忙，但不需要一直搶著做家事，對方家人也會不舒服」、「吃完飯幫忙收拾是應該的，嘴上還是要詢問」、「記得來者是客，不要太超過」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月07日至2024年02月06日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『拜年踩雷行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統