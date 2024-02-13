成為好牌咖！

農曆新年到來，不免俗要跟親朋好友在麻將桌上摸兩圈，讓新年團圓的氛圍感更加濃厚。但不少人上了牌桌後，個性和平常完全不一樣，在牌桌上眉角非常多，一不小心就暴露了自己的牌品，而你是否也遇過那些讓你覺得超討厭的行為或是牌咖呢？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出大家最討厭的牌桌行為，讓你避開地雷，成為一個人人都讚嘆的好牌咖吧！

No.10 沒口德、一直罵髒話

打牌時運氣相當重要，如果不小心說錯話，或是一直罵髒話，就可能會讓自己的手氣和氣場跑掉，牌運也會跟著不好，而且還會讓同桌的其他牌咖覺得相當煩躁，影響到大家打牌的心情喔！

網友也表示雖然有些人是在罵自己的牌運，但牌桌上還是會覺得很討厭，「不論是在罵自己還是別人，一直罵髒話真的會讓人聽了很不舒服」、「聽多了真的會越打越煩躁，打牌就是好玩，沒必要罵成這樣」。

No.9 出牌超用力、亂丟牌

雖然大家都說打牌要有氣勢才會贏，有氣勢就先贏一半，但每次出牌或是摸牌時，都超大聲，甚至是用力丟牌，都會讓人感到相當不悅，每次輪到他出牌，總會有人被嚇到。

網友也分享，除了出牌超用力之外，還有一種人超愛亂丟牌，讓大家搞不清楚到底出了什麼牌，「真的不是有氣勢就會贏，根本不需要那麼用力出牌欸」、「遇過那種每次出牌都想很久，然後突然很大聲出牌，每次都被嚇到，真的氣死」。

No.8 打牌不專心、一心多用

但有一種人，一下要吃個東西，一下看個電視，有時候還要回個訊息，打牌過程中整個心不在焉的，別人出牌的時候也不專心，到最後才在說自己沒聽到或是一直在問大家出什麼牌，讓再怎麼有耐心的人也逐漸失去耐心。

網友們也表示「真的很討厭打牌不專心的人，之後才在那邊說自己沒聽到，然後一直問」、「尤其是喜歡邊打邊吃東一的人，有時候吃完手還會油油膩膩的，整個牌都變的超油，然後又超不專心」。

No.7 怨氣超重，很喜歡怪罪別人

在牌桌上，偶爾會出現一種人，就是只要輸錢了，千錯萬錯都是別人的錯，還不準大家去上廁所等行為，只因為有可能會影響到他的運氣，甚至誇張到做什麼事情，只要看不順眼都可以唸上一句，讓牌桌上的大家不敢輕舉妄動，就怕又被說害到了他們。

網友也分享自身的經驗，「上次只是說想上廁所，就被怪罪拐了人家的運氣，超級莫名其妙，運勢好的話真的沒那麼容易變不好欸」、「上次連講話也被罵，壓力巨大」。

No.6 打牌太慢

打牌的速度大家都不一，但對於老手或是打破節奏較快的人，遇到打牌很緩慢或是要出牌常常考慮很久時間的牌咖時，常常會打壞大家的節奏，讓整個牌桌上的所有人都打到快要睡著。

網友也分享，不只打牌很慢，還有很怕被別人胡牌，要出不出牌的也很討厭，「遇到打牌打很慢的人，真的會打到快睡著，根本打不下去」、「糾結老半天，導致大家節奏整個大亂，聊天也聊不下去，真的會超煩躁」。

No.5 自以為老師，很喜歡教人打牌

每個人打牌的時候，難免都會有不同的想法和邏輯，但這時候最討厭的就是有個人在旁邊自以為是的教導，還一直不斷的質疑打牌人的打牌方式，讓人忍不住想大翻白眼。

網友也表示，這種人甚至還不願意自己下來玩，只喜歡在旁邊默默碎念，「真的超討厭這種人，愛唸但自己又沒很厲害，標準的只出一張嘴類型」、「上次打牌遇到在旁邊指導的人，真的超想揍人」。

No.4 賴皮不認輸

在牌桌上，本身就有輸有贏才是正常的，不可能有永遠贏錢的情況，但總有一種人，每次輸牌就不認輸或是賴皮到底，打了一整個晚上，結果輸錢的不付帳或是說錢不夠，下次再付，講錢又顯傷感情，讓場面相當尷尬。

網友也分享，曾經遇到一個朋友，因為輸太多，打到狀況不好，詐胡要賠錢時，「對方當場惱羞成怒走人，錢也不賠，搞得場面超難看」、「不認輸的人真的會讓場面很尷尬，大家也不敢去追錢」。

No.3 迷信小動作一大堆

打牌時，難免都會有一些迷信的行為，但有時候別人無心之過，不小心做了一些禁忌行為，像是拍背、踢桌子等，就被對方破口大罵，甚至是惱羞，也會讓打牌的人壓力超大，不敢輕舉妄動。

但網友也分享有些人會在別人連莊時故意上廁所拐氣，「雖然也不能說一定就是這些行為讓運氣不好，但有時候就是真的會不爽」、「小動作一堆真的很煩，哪有那麼嚴重」。

No.2 輸錢結屎臉、擺臉色

打牌時最害怕遇到的就是情緒起伏相當大的牌咖，輸錢時就臉色大變，甚至擺臉色給大家看，讓原本歡樂，還能嘻笑聊天的打牌氣氛瞬間變的相當安靜，沒有人敢講話，甚至也不敢胡對方，就怕對方又突然爆發。

網友也分享還有人會在輸牌時，狂酸贏牌的人，「原本覺得贏錢被他唸一下也沒差，後來覺得一直罵太超過了，就完全玩不下去」、「如果怕輸真的就不要玩牌欸，玩了才在擺臉色，整個氣氛都會變超差」。

No.1 出老千、詐胡

雖然說在麻將桌上比較難作弊，但還是會出現各種，像是餵牌、放水、做牌等行為，還有人會偷偷趁大家不注意時詐胡，一心只想要贏，而不擇手段，可是會讓牌桌上的牌咖感到相當反感。

網友也表示，「有時候惡意碰牌，也超煩，根本就是故意」、「都要玩牌了，真的就要願賭服輸，不要想著要作弊還是什麼的，不然一開始就不要玩阿」、「尤其是打情章真的很煩，瘋狂餵牌，其他人要玩什麼」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月30日至2024年01月29日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『麻將桌上討人厭的行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統