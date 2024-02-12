維持情侶感情的，除了互相體諒外，性生活也是關鍵之一。一名女網友求救，表示男友「弟弟」只有拇指大小，看到對方脫光後更崩潰，猶豫自己到底該不該繼續交往。

女網友在Dcard發文表示，與男友交往不久，相當恩愛，但某次睡前氣氛來了，愛愛時卻完全沒感覺到「硬硬的」，這才發現男友「升旗」起來的大小，竟然跟自己拇指差不多大，幫對方戴保險套的時候，就好像小個子穿特大號風衣一樣。

原PO說，男友脫光衣服後才發現，胸前到腹部全都是被胸毛覆蓋，更可怕的是屁股還有滿滿的痘痘和痘疤，認為男友不僅床上功夫不給力，連生活習慣都有問題，猶豫究竟該不該繼續交往。

網友看到後一面倒勸說：「你該慶幸現在就發現，而不是婚後」、「快分手吧，有疙瘩之後只會越來越大」、「明顯不太衛生，可以分了」、「性能力不行就打槍了」，但也有女網友直言：「不一定是衛生問題，有時候是體質問題，不是對方能決定的，是我會選擇包容」。