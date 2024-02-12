初三更冷！新竹剩3.7度 18縣市低溫特報。(圖/氣象署)

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天(12日)清晨各地氣溫明顯偏低，新北、新竹、苗栗、臺中及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率；今天平地最低溫出現在新竹(峨眉鄉)3.7度，比昨天的4.9度還冷！此外，包括苗栗(頭屋鄉)4度、南投縣6度、桃園市6.4度、台南、彰化也出現7.2度低溫。臺北市9.6度、新北市8.5度。

中央氣象署對全台18縣市發布低溫特報

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，其中臺中及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率，好消息是今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；預測嘉義以北及宜蘭低溫7到11度，其他12到15度，白天北部及東半部高溫約20至23度，南部地區可達15度，西半部日夜溫差大；由於水氣偏少，各地均為晴到多雲的天氣，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，恆春半島易有較強陣風，海邊活動請留意安全。

根據「三立準氣象.老大洩天機」，年初三(12日)白天起至週四(初六15日)，受「大陸高壓」東移，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大，年初四、五清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，時間很短暫，天亮迅速回升。

今天花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。