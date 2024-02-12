因為丈夫薪水高，所以妻子要求幫忙出紅包錢給自己爸媽合理嗎？一名人妻和老公商討，要包給各自爸媽多少紅包，得知對方包的紅包數字比較大時，要求幫忙出錢，卻遭到拒絕還被洗臉，氣得她上網抱怨，卻討拍不成反被砲轟。

女網友在臉書社團「靠北老公2.0」發文，表示夫妻倆正在討論過年紅包要包給各自父母多少錢，她原本打算包12800元，詢問老公後，得知對方準備要包18000元，她希望兩人紅包數字一樣，因此要求老公幫忙出剩下的5200元。沒想到老公聽到後立刻拒絕，連說了3次「我是你家的米養大的嗎」，原PO堅持要老公要幫忙出，因為對方月薪7萬多，自己才快4萬，還搬出好姊妹的家庭「人家老公都全包耶」。

人妻上網討拍，沒想到反遭圍剿。(圖／取自臉書靠北老公2.0)

老公當場發火，怒嗆平日出門吃飯，每一次的錢都是他出的，「反而是每次跟我爸媽出來吃飯，妳哪次有出過錢？怎麼不是妳幫我多出2000，湊個2萬整數」。

不滿的原PO將過程貼上網討拍，未料卻慘遭網友們圍剿，狂酸：「妳老公說的一點錯都沒有」、「沒錢還死要面子，罵妳剛好」、「賺比較多又不是老公的錯」、「出遊都是老公出錢，妳哪來的勇氣要求對方幫補紅包錢」、「他也沒叫你包給公婆啊」、「這種被罵真的活該」。