在AI王者輝達的帶領下，身為長期伺服器代工夥伴的廣達（2382）已成全球科技供應鏈最大受惠者，股價也跟著起舞。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳去年五月來台參加台北國際電腦展後，輝達股價從300美元起漲，2023年最高來到504美元，大漲近7成，同時間，廣達也從90元起漲，8月就衝上282元，暴漲210%，比輝達更凌厲。

林百里的41.5萬張廣達持股也水漲船高，身家破百億，去年7月就超越前首富張聰淵，在《富比士》即時富豪榜上成為台灣新首富。

今年74歲的林百里，4年前曾對外表示，原打算70歲退休雲遊四海，「但遇到從小嚮往的AI，實在太好玩了，要再做10年。」他還告訴家人，台積電創辦人張忠謀到87歲才退休，他也要做到80歲才要退休。還要拚6年的林百里，在今年1月廣達尾牙上高喊，「2024要全面AI化！」

站在AI浪尖上的廣達，並不是巧合。「其實我們也等了AI很久， 2016年開始準備，到2023年得到最好的成果、機會，由於AI需求非常暢旺，我們訂單源源不斷。一連串的AI應用，不只是市場所需，更是廣達的價值所在，我們要從創新解決方案增加我們的價值。」林百里在尾牙上說。

去年的股東會上，林百里還是AI不離口，「AI伺服器是廣達的主力產品，未來產品都要有AI才有賣點，6年前已經在很多公開場合說要發展AI，現在AI越來越重要，代表我們是對的」。

廣達2023年股價從90元漲到282元，引領AI族群，漲幅表現還超過輝達。（圖／報系資料照、翻攝自Google股市）

林百里口中的布局AI關鍵年，也就是2016這一年，廣達就已攜手輝達，共同打造了AI超級電腦。去年COMPTUEX上，黃仁勳參訪廣達旗下雲達攤位時，還脫下招牌皮衣披在雲達總經理楊麒令身上，兩家好交情，表露無遺

這兩位AI大咖，一位是台南出生，在美國長大創業，一位是在上海出生、香港貧民窟長大，來台灣求學創業，兩人事業最後在AI上有了交集。

「喜歡研發也愛好創新，擁有奔放卻精確的想像力。」一位廣達人這樣形容林百里，他的求學及創業路，也如出一轍。「這個學校只有一幢大樓，而且從樓下走到樓頂，可以從幼稚園念到大學。」林百里從香港德明中學畢業後，就以僑生身份考入臺大電機系，取得學士和碩士。

畢業後，林百里加入三愛電子，擔任總工程師，1973年與同是溫世仁、姚四川、梁次震、周永嘉與江英村等一起創辦金寶電子，後來發生火災意外，林百里負責請辭，1988年另創廣達，在一台主機、一台螢幕的桌上型電腦時代，林百里就已認定「便利性」會成為趨勢，因此堅持要做「攜帶型」的電腦。「終於在1997年拿下戴爾電腦代工訂單，後來果然人人一手筆記型電腦，成功改變人們儲存裝置的習慣。」一家筆電廠商說。

1999年，廣達登上全球「筆記型電腦」代工龍頭後，為要穩定面板供應，成立面板廠廣輝電子及廣明光電等，當時林百里自嘲是「三廣總督」。然面板產業在韓國及大陸廠的殺價競爭下，淪為慘業，廣輝也在2006併入友達。

2012年成立的雲達科技，2016年就跟輝達合作研發打造AI超級電腦。左起雲達總經理楊麒令、輝達執行長黃仁勳、廣達副董梁次震。（圖／黃鵬杰攝）

林百里退出面板業後，沒多久又有了新事業。2007、2008年間，客戶上門詢問伺服器代工業務，林百里發現機會來了，遂成立「雲端運算事業部」，廣招人馬。在此之前，伺服器市場由戴爾（Dell）、惠普（HP）、IBM等品牌大廠主導，廣達在2012年成立雲達，切入雲端伺服器代工。

在投資人還不之「雲端」為何物之際，2011年的廣達尾牙上，林百里喊出「廣達要當雲端之王」，5年後，再切入AI伺服器，如今在輝達引爆的AI商機潮中，廣達成了最大受惠者。

廣達成軍36年來，從筆電、雲端到AI三個全球科技重大轉型階段，林百里都精確地走在前頭。一如他常掛在嘴上的「VIP 哲學」，就是Vision（願景）、integration（整合）及 position（位置），「要想想公司未來10年、20年的願景是什麼？要在產業、世界上扮演什麼角色、站上什麼位置？」

龍年農曆春節前夕，林百里與廣達副董事長梁次震在2月1日聯名對員工發出內部信，直言今年外在環境的不利狀況絲毫未減，「期望景氣今年會自行復甦，完全不切實際」，但「有AI就有無窮想像，把握過關鍵機會，發展成A+的廣達，務必把握這關鍵時刻」。

至於接班問題，被問時林百里總以「廣達幹部很優秀」回應。他曾說，高科技是靠頭腦的行業，很難「父傳子」。林百里長子林宇軒曾到廣達雲運算應用服務研發中心上班，目前擔任提摩太投資董事長；次子林宇輝則曾在廣達財務部任職，2012年自行創業，成立社群交友網站愛魅奇（iMatchbox），目前開設創投公司Mesh Ventures（聚達創投）。

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