大陸鷹擊-12反艦導彈，射程400到500公里，全程超音速，被稱之為「航母殺手」，如果掛彈在轟-6上，可以打擊5000公里以外的目標。前海軍艦長黃征輝指出，鷹擊-12一發射，反應時間剩下37秒，除了神盾艦還有一點機會，一般水面艦幾乎不可能攔截。

黃征輝10日在中天《前進戰略高地》節目中表示，鷹擊-12有點類似雄三，但是更厲害，它是貼著海走。若把鷹擊-12 跟雄三比較，鷹擊-12的速度是4馬赫，雄三則是3馬赫，鷹擊-12速度又快了一點；雄三的射程一般來講是150公里，鷹擊-12是500公里，所以雄三跟鷹擊-12比是輸的。

黃征輝接著指出，假設鷹擊-12一發射就被雷達看見，神盾艦反應時間剩下37秒， 要建立追蹤、解算彈道，還有武器的發射架要轉過去、發射點火，這中間有一關施延到時間或是沒有做到，就會前功盡棄。

黃征輝舉例表示，就像葉門叛軍一樣，搞得大國很頭痛，只要攻擊時，鑽破一個點，就會成功。所以鷹擊-12可說是遠遠超越雄三，一般水面艦幾乎沒有辦法，除了神盾艦還有一點機會，其餘完全不可能。