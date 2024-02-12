日籍女星佐藤麻衣與台塑集團創辦人王永慶長孫的王泉仁9年婚姻去年畫下句點，她先前過恢單後的第一個中秋節，覺得「很圓滿」，今年農曆春節前她受訪，承認有新桃花上門，出外景錄影常被搭訕，但無心再次談感情，又因為文化不同，今年農曆春節和兒子沒打算過年。

麻衣和王泉仁的離婚官司去年告終，據《三立新聞網》報導，由於日本沒有過農曆春節的習慣，加上9歲兒子「小王子」還是正常考試、上課，母子倆沒打算過節，44歲的麻衣外型依舊維持甚好，透露出國錄影曾被搭訕，但她沒留對方電話，一心打算好好享受單身生活。

麻衣說，感覺去年時間過特別快，最大的差別是「心很輕又領悟」，除了兒子之外，她也養了毛小孩，目前生活很充實。去年她上節目時更受訪透露，孩子在日本上學的家長不簡單，兒子2歲半時進幼兒園學小提琴，幼兒園的院長說：「小孩子學東西時，媽媽也應該要學」，因此逼家長在孩子上課時，必須也來學校在另一間教室學習，而麻衣過去只彈過鋼琴，對弦樂器一竅不通，只好硬著頭皮為了兒子同步從頭學起。

去年中秋節麻衣有感而發曬自己低頭的照片，寫下：「今年一轉眼間秋天就來了。今年的月亮也一樣明亮，一樣圓圓，一樣美麗，一樣照著我們。今年我個人特別覺得，很圓滿。感謝大家，感謝所有。」而她先前被爆料婚前被迫簽「人妻工作清單」，內容包括20多項家庭事務，名嘴狄志為在節目上透露，當時麻衣在臉書回應何止20多項，「做這些事情其實是太太該做的事，我也不會怎麼樣，但最主要的是有一些你們不知道的，那才叫做不平等」，讓人好奇麻衣沒說的秘密。