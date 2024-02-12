台灣人愛排隊，但肚子餓時若要等很久，真的很崩潰。一名網友分享，晚上經過鹹酥雞店，看到門口都沒人，就去夾了好幾樣食材，結帳卻發現前面已有10幾個籃子在排隊，讓他突然很後悔，因為不知道要等多久才能取餐，引起網友討論，不少苦主表示，這家超夯，上次5點多去點，結果老闆說9點半再來拿。

一名網友近日在臉書社團《爆廢1公社》上分享，某天晚上經過一間鹹酥雞店，突然嘴饞想吃點炸物，看到店門口都沒人在排隊，想著可以很快拿到餐點，就立刻走上前去夾，直到結帳才看到，老闆前面有幾10個籃子在排隊，讓他當場就後悔了，因為不知道要等多久餐點才會炸好，讓他突然很想落跑。

貼文引起網友討論，「10幾個籃子，至少50分鐘起跳」、「去年跨年，有一個爸爸帶2個小朋友11點來買鹹酥雞準備跨年，結果拿到手已經半夜2點，直接帶小朋友回家睡覺」、「這家很夯你不知道嗎？」、「昨天5點半去買，老闆說9點半再來拿」、「有外送後，很常這樣，店門口看沒客人，結果外送單排了幾10單」。

另有網友則說，如果發現前面很多人不想等，其實可以跟老闆說不要。「現在跟老闆說你的不用了，他是沒差的，頂多就是把每個食材放回原位」、「其實還沒結帳，都可以跟老闆說不要」、「還沒炸跟老闆說一下應該可以，等到炸了才說那就不行」。

後來原PO也留言回應說，他最後沒有取消，並分享自己的餐點，他點了豆干、蘿蔔糕、芋粿巧、四季豆、魚丸、米血以及小份的魷魚，總共7樣食材共170元。