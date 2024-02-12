知名作家黃大米先前花21萬元參加高檔遊歐團，沒想到住宿飯店卻踩雷，只要洗完澡淋浴間就淹水，讓她得拿毛巾跪地擦拭地板積水，引發軒然大波，如今粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」指出，黃大米控訴的飯店是當地重要古蹟，並且表示﹕「下次會去住」，讓黃大米得知後不滿反擊。

粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」表示有追蹤作家黃大米的義大利行，忍不住google搜尋她控訴漏水的飯店，沒想到竟是義大利重要古蹟，還是佛羅倫斯古城區「最古老」建築，約莫是6到7世紀蓋好，直到18世紀後才改成三間小旅館，後來在建築師操刀下， 塔樓的古蹟外觀重新露出，接著不僅在地下找到古羅馬浴場的熱水浴池，還把出土器具文物變成一座博物館，提供民眾免費入場參觀。

她接著表示地點在百花教堂與烏菲茲美術館旁邊，飯店裡還有米其林二星餐廳，由於是古蹟旅館，房間都比較小，也不是每間都有浴缸，不過經過查閱後，雖然一晚要價四、五萬以上，不過早就被預訂走，在網站上還有高達9.2顆星評價，倘若導遊有講解旅館歷史，想必旅客會抱持欣賞心情入住，並且體驗歷史底蘊，接著強調﹕「我想我會記起來下次去住，我是歷史控」。

黃大米留言反擊。（圖／馬卡人妻血淚廚房歷險記 臉書）

黃大米留言反擊。（圖／馬卡人妻血淚廚房歷險記 臉書）

黃大米留言反擊。（圖／馬卡人妻血淚廚房歷險記 臉書）

對此，黃大米留言反擊﹕「如果你能接受住在古蹟裡浴室，在淋浴時會不斷有水噴出來的房間，那是你的事情，但我就是傻眼，欣賞古蹟跟住在房間有狀況的古蹟是兩件事情」，接著怒氣沖沖表示﹕「沒有住在那樣的房間三個晚上~~你們憑什麼說沒問題~~未經他人苦~~莫勸他人善」，最後不禁反問﹕「這麼喜歡古蹟~~不是應該要更保護古蹟嗎~~浴室會噴水的房間~~~這樣真的是對古蹟好嗎」，沒想到大批網友無法接說她此番說法，紛紛留言嘲諷。