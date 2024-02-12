許瑋甯和邱澤過去以電影《當男人戀愛時》擦出火花，2021年宣布閃婚，讓不少粉絲相當驚訝，小倆口公開宣布結婚後，也常在社群網站曬恩愛。最近逢農曆春節，今(12日)一早，許瑋甯突然分享自己「剃光頭」造型的照片，原來是她跟一群親友玩Cosplay，她扮《龍珠》裡的光頭小林造型，邱澤扮超級賽亞人，笑翻粉絲。

許瑋甯今早發文，寫下：「行運一條龍⋯⋯⋯」，並分享和親友玩變裝遊戲慶祝新年的Party照片，可見第 一張照片她就大尺度突破，打破女神形象帶起光頭頭套，還跟邱澤放閃同框，粉絲回應：「每次看到你和家人總是齊齊整整，總是感覺很溫暖」、「星爺：地球很危險你還是回火星去吧」、「瞬間愛上光頭」、「好開心喔一家人！你們夫妻完勝！求下次這樣在路邊散步」。

許瑋甯曬自己「剃光頭」和邱澤合影照片。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

許瑋甯去年在電視金鐘獎以《她和她的她》榮獲迷你劇視后，她得獎時大噴淚，表示想把獎獻給天上的外公：「我的家人那段時間不簡單，謝謝外公這麼愛我，我一直都有感受到他，我心裡很糾結的時候他都在。」也謝謝另一半邱澤陪伴，至於是否考慮得獎就生個小孩？許瑋甯笑說：「我們沒有討論這個啦。」

許瑋甯和老公、親友玩變裝Party過新年。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

而邱澤當時回應：「為她感到驕傲，不枉費那段時間，我每天在家洗衣洗碗擦地。她是最棒的。」兩人先前被拍到巴黎旅行，二次過蜜月，直擊的網友說：「在去盧森堡公園的路上，迎面走來了兩個牽著手的人！我覺得那個女生好白好瘦好好看，旁邊有一個男士也很帥，兩個人牽著手一起走，然後我突然發現這個是許瑋甯和邱澤啊」，兩人一同穿黑色大衣，十指交扣，看來相當甜蜜幸福。