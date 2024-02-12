騎士疑似喝醉，騎著車在車道上不斷蛇行，但仍懂得等紅燈與打方向燈，也讓網友笑翻「還比三寶清醒記得打方向燈...三寶比酒駕更可怕」。（翻攝自臉書爆料公社二社）

三寶比酒駕更可怕？有騎士日前行經台南市仁德區太子路疑似喝太醉，整路不斷蛇行，但仍記得等紅燈以及打方向燈右轉；對此，拍下影片的原PO痛批「喝得那麼醉就不應該上路啊！危害別人」，而網友則笑稱「還不算太醉，我看過一路蛇行忽快忽慢的」、「他還看得懂紅綠燈，會打方向燈，還不夠醉」。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，拍攝地點位於台南市仁德區太子路，有名騎士被拍下，騎著車在車道上蛇行，但見到紅燈時趕緊雙腳放下將車煞住，還差點重心不穩摔倒，當綠燈一亮，這位騎士起步時突然間一個重心不穩，整個人連車就往還在等紅燈的車輛前衝了過去，又立刻將機車拉回，差點釀成擦撞。

最後，這名疑似喝醉酒的騎士，便打著右轉燈，搖搖晃晃的轉進巷子裡；對此，原PO也在貼文寫下「喝得那麼醉就不應該上路啊！危害別人」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「還不算太醉，我看過一路蛇行忽快忽慢的」、「他需要幫忙，幫他報警」、「喝醉應該連方向燈是什麼都不知道了吧！這個還知道要打，我笑了」、「恐怖喔！遠離危險駕駛」、「他還看得懂紅綠燈，會打方向燈，還不夠醉」、「還比三寶清醒記得打方向燈...三寶比酒駕更可怕」。

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