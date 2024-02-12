正妹辭職環遊大陸。（取自瀟湘晨報）

湖南一名正妹謝麗麗在2023年3月辭掉工作，拿出約新台幣13萬元的積蓄買了一輛二手車「環遊中國」，同時還開直播，在旅程結束後，她的粉絲數已突破百萬。她說，今年想吃臘肉，回老家見見親人，也想利用這段時間學剪輯技術。

談到環遊大陸的過程，謝麗麗透露，外出的10個多月中有9個多月的時間在車上睡覺，「孤獨當然會有」，選擇用忙碌的對抗孤獨。除了旅行，她還自己剪影片、開直播和網友聊天。

談到新的一年目標，謝麗麗分享，想去拍雅魯藏布江的桃花、新疆的杏花、內蒙的夏天以及大興安嶺的秋景，也想多走入小鄉村。