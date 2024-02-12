過年期間急診擁塞，奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金表示，主要是因為診所和醫院門診停診，加上流感旺季容易群聚感染，天冷心肌梗塞及腦中風等病況多，民眾大吃大喝導致消化不良或腸胃炎等，另外出遊受傷或車禍也會增加。他提到有些子女返鄉發現父母有點異狀就急著帶他們去看醫生，其實有些老病沒有急迫到需要去看急診，如果不是緊急的問題別把時間耗在醫院，應把資源留給真正需要的人。

陳志金在臉書發文表示，除夕圍爐期間急診相對平靜，但晚餐過後就會有人潮湧現，除夕、初一長輩們比較避諱到醫院，等到初二才願意去；另外年初二中午過後又會有一波人潮高峰。

陳志金直言，子女過年返鄉發現父母有些異狀，就會帶長輩去看醫生，偏偏這時候只有急診可以看，就一窩蜂去擠急診，他認為有些長輩的不適早已存在一段時間，沒有急迫到需要去看急診，「真的不需要帶老人家去急診跟人家擠，一家人耗在急診，平白浪費了歡聚的時刻。」

他建議如果要安排就診，可以協助長輩上網預約相關科別，因為這些老毛病如果去看急診，大部分也只是臨時處理，最後還是得預約回到各專科門診追蹤治療。