美國知名電視佈道家奧斯汀（Joel Osteen）領導的德州湖木教會（Lakewood Church）11日下午遇襲，一名年約30多歲女子手持長槍，帶著一名約莫5歲的孩童進入教堂後開始掃射，婦人後續遭到休假員警擊斃，不過和她同行的孩童也不幸重傷、情況危急，除此之外，另一名長者的腿部也中彈。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，休士頓警察首長芬納（Troy Finner）表示，這起槍擊發生在德州當地時間11日下午1時53分，正巧是前一場福音與下一場西班牙語福音之間的休息時間。

一名年約30至35歲的女子帶著一名年約5歲的孩童走進教會，女子背著後背包、「帶著一把長槍，」一走進教堂就開始掃射。

女子隨即遭到2名休假員警擊斃，不過過程中也導致跟隨女子的5歲孩童中彈重傷，5歲童已緊急送醫急救，情況危急。

除了5歲孩童，現場一名57歲男性的腿部也中彈。

槍擊發生後，大批會眾疏散至教會外。（圖／美聯社）

芬納表示不清楚是否是員警開槍導致孩童中彈，但若是如此，他將不會究責員警，因為是女槍手置孩童於險境。

現場畫面顯示，事發後，大批會眾緊急從教堂疏散。

槍擊發生時，大批會眾緊急疏散至教堂外。

另外也有畫面顯示，教會大樓內部傳出一連串槍擊聲，工作人員立即指示民眾離開。

Video captures the moment gunfire rang out inside Joel Osteen’s Lakewood Church in Houston.



Authorities say a woman armed with a long rifle entered the church and opened fire. She was killed by officers on the scene. A child who was with her was wounded. https://t.co/FceJYdzbdL pic.twitter.com/UY2ZDWEWOO — ABC News (@ABC) February 11, 2024

目前警方仍在調查女子對教會開槍的原因，以及孩童與女子的關係。

槍擊發生後，一名女會眾在教堂外禱告。（圖／美聯社）

芬納說，女子原先稱有炸彈，但警方沒有找到任何爆裂物，他強調，女子有長槍，「情況原本可能更嚴重」。

帶領湖木教會的美國知名電視佈道家奧斯汀（Joel Osteen）。（圖／路透社）

領導教會的奧斯汀牧師表示，如果槍擊發生在上午11時的更大型福音禮拜，後果可能更嚴重，「我們非常震驚」。

LAKEWOOD SHOOTING: Pastor Joel Osteen speaks out after a shooting happened inside Lakewood Church.



The motive is unclear.

It occurred in between services as the Spanish service was about to begin at 2 p.m. pic.twitter.com/QPtFt6DiUN — Charly Edsitty (@CharlyABC13) February 11, 2024

湖木教會是全美第三大巨型教會（megachurch，或稱大型教會），每周約有4.5萬人前來參與禮拜，除此之外，奧斯汀的電視佈道觸及全球100個國家。