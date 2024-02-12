狄鶯和孫鵬所生的獨子孫安佐先前在美國念書，2018年驚傳涉及恐攻被捕，歷經約238天的關押終於平安返台，媒體報導，孫安佐傳出過年前出國，是否已經解禁可到美國？孫鵬低調回應兒子確實到很遠的地方Long Stay一陣子，但絕非美國，「那不可能的」。

24歲的孫安佐近日傳出離開台灣，據《三立新聞網》報導，求證孫鵬此事，他坦言兒子現在不在身邊，但不方便透露行蹤，唯一可以鬆口的是絕不可能去美國，孫鵬也表示，孫安佐這次並非獨自遠行，身邊還有幾個好朋友，狄鶯因此沒有太擔心，也強調孫安佐還是會回台完成大學學業。

狄鶯和孫鵬先前傳出砸了上千萬在美國請律師救子，終於在2018年年底順利帶孫安佐回到台灣，據知，孫安佐出境後，被判終身不得再入境美國，而狄鶯被問到是否花光家產需賣房解除經濟危機？她當時解釋：「有狀況就賣掉啊，房子租出去了，要拿合約出來嗎？」並坦言為了兒子不喊苦，「我是用很多律師沒錯，錢，花了再賺就好！」孫鵬近日受訪，進一步表示先前媒體常跟拍的北投豪宅，目前已經脫手，全家人已經搬家到北投別處。