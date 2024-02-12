「真勇者」不會退出的？不少人都會創立家族群組，讓親友們聚集在裡面方便溝通，然而，有名男子不明原因，過年期間在家族群組裡開嗆「大伯母，吵死了」，還表示「大年初一又怎樣」；對此，網友笑翻表示「說完不要退出才有好戲看」、「退出就像在鬧脾氣 應該把大伯母踢出去好嗎」，另外，有網友認為「然後呢？還不是要給父母擦屁股，不爽就直接退出就好了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張「家族群組對話」截圖，也在貼文寫下「真勇者，過年那些三姑六婆真的很吵，直接在大家族群組開嘴」；從截圖中可見，有名男子直接在家族群組開嗆，「你們她X的是外人就給我閉嘴，全部都不要吵，家務事關你們屁事，大年初一又怎樣，尤其是大伯母，吵死了」。

一名男子在大年初一直接家族群組內對大伯母開嗆「吵死了」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「年輕人終究是年輕人」、「說完不要退出才有好戲看」、「勇者就不要退群啊」、「我想看上面三姑六婆的部分」、「應該要繼續留著啊，然後把大伯母踢出去」、「退出就像在鬧脾氣 應該把大伯母踢出去好嗎」、「真勇者不會退出，直接在餐桌上開啟下一輪」。

另外，也有網友認為，「猛人，但還在群組的父母就要擦屁股」、「這麼嗆然後把攤子丟下，笑死」、「然後呢？還不是要給父母擦屁股，不爽就直接退出就好了」、「爛攤子還要親人收尾，更雖小」、「我覺得嗆完，就退出，給其他家人找麻煩」。