性感網紅長瀨昆妮，擁有姣好外貌及魔鬼身材，有著「最兇日文老師」封號，Instagram擁有近26萬粉絲追蹤，不吝嗇公開分享好身材的她，趁著年假期間曬出一系列養眼福利照，讓網友們眼睛大吃冰淇淋。

長瀨昆妮日前曬出採收水果的照片，只見她穿上帶有中國風的改良式旗袍，可以說是充滿年味相當應景，不過讓人眼睛為之一亮，胸前竟直接挖空露出傲人北半球及深邃事業線，衣服側面直接從腋下開衩到臀部，還擺出撩人性感POSE，讓傲人火辣S曲線一覽無遺，而她也不忘用諧音哏向眾人拜年﹕「祝大家新年快樂，大吉大粒(利)」。

照片曝光後，吸引上千網友按讚朝聖，紛紛留言﹕「大吉大粒(利)，還要可口的水蜜桃，新年快樂」、「妮妮新年快樂，美麗又性感的女神」、「老師頭髮垂一條好美」、「新年快樂，太辣了，需要幫妳嗎」、「突然想種橘子樹森林，這樣就能邀請最美的日文老師」、「果園裡的妮一樣迷人，實在太誘惑人了、「哇嗚，女神美翻了，新年快樂」。

長瀨昆妮先前轉型朝各領域發展，包括上節目通告、拍攝業配照、參加公益活動，還推出寫真書，工作依舊滿檔，可見人氣不受影響，此外，還接下廟會演出活動，熱歌勁舞的演出，博得滿堂喝采，據悉，她不再侷限於直播帶貨後，月收入高達約台幣30萬，是過去整整3倍。