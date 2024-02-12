天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2位寶貝女兒Chantelle及Charlotte，能時常見她在社群分享生活點滴。昨11日她分享了拜年照，曝光了天王的豪宅過年布置狀況，同時意外洩疑似郭富城的墨寶。

郭富城農曆初一迎龍年在IG上分享向粉絲拜年影片，而方媛則是在年初二PO出在家中祝賀照片，只見到她頂著精緻狀容，穿上紅色應景針織衫在家中拜年，而她背後布置了比人高兩大盒的插花，象徵花開富貴，可見其家中的寬敞。而值得留意的是，花盆後方還有幅古文字春聯，這對春聯疑似是郭富城的墨寶，更讓粉絲驚艷。

事實上，郭富城近年迷上書法及繪畫水墨畫，在閒暇之餘會在社交平台PO出作品，他曾透露到幼稚園擔任一天的書法老師，分享寫毛筆字的樂趣，並為保良局執筆提字共籌得100萬港幣（約新台幣400萬）善款。而去年中秋節時，郭富城在IG分享寫了「中秋」及「團圓」的書法作品，獲粉絲大讚希望他開書法展覽。

其實，郭富城的豪宅在2001年時砸了1億元台幣重金買下頂樓，再花1899萬打通3戶連接露天陽台，打造獨層900坪超寬敞格局，內部更包含健身房、游泳池、私人影院、卡拉OK房及空中花園等設施，豪華程度媲美五星級飯店。