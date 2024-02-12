過年圍爐很溫馨，但也可能是家人關係的照妖鏡，一名男網友分享，爸媽過世，哥哥們都已成家立業，因此他都一個人過年，今年哥哥突然邀請他到家裡圍爐，他早早就從中部山上搭車去北部，也買了一堆新年禮物要送哥哥，怎料到了哥哥家樓下，卻突然收到訊息說「我們不在家，你先不用來了！」但大樓管理員卻說哥哥一家人都在，讓他當場心碎，直接掉頭回老家，引起網友熱議。

一名男網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，以前除夕圍爐都會跟爸媽一起過，但近年爸媽相繼過世，哥哥們都成家立業，他在家中排行老么，目前仍單身，因此經常過年都是獨自在爸媽留下來的老房子中度過。

男網友表示，這次過年哥哥突然傳訊息問他「要不要上來北部過年？」他立刻答應並開始準備新年禮物，除夕當天早早就從中部搭車到北部，準備和哥哥一起過年，怎料剛到哥哥家樓下，就突然收到哥哥的訊息說「除夕夜哥要去你大嫂家圍爐，所以不在家！你先不要上來了！」讓他超級失望。

男網友指出，他將新年禮物交給大樓管理員，請對方幫忙轉交給哥哥，管理員卻說「他們剛剛回家，你不親自拿上去嗎？」他到哥哥家門前，聽到哥哥一家快樂過節的聲音，那瞬間才懂「不在家都是騙人的，不歡迎我才是真的！」因此他沒有敲門，就這樣悄悄離開、回去山上的老家。

男網友不滿地說，如果不歡迎他去，大可不必邀請他，何必假意邀請又取消，讓他氣得主動退出家庭群組，直到深夜哥哥才傳訊息問「怎麼沒有上來過年？然後怎麼退群了？」他只說天氣不好、有工作要忙，並請哥哥不要在社群上標他有一起過年，因為他根本沒去，後來哥哥已讀不回，接著哥哥一家就在臉書上封鎖他了，讓原PO很傷心，但也認為這樣斷得乾淨也蠻好的，畢竟以後就不會有期待。

貼文引起網友討論，不少人表示，哥哥的問題很奇怪，會不會原本那個「先不要上來」的訊息，其實不是哥哥傳的，否則之後還故意問原PO「為什麼沒有來北部一起過年」，這樣也太壞了。