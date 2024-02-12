大聯盟宣布重懲大都會前總管艾普勒（Billy Eppler），艾普勒因為違規使用傷兵名單，經過調查確定遭到封殺1年。艾普勒2022年幫助大都會拿下101勝重返季後賽，但是2023年損失慘重，他們有全聯盟最貴的帳單卻只拿到75勝87敗，距離分區冠軍勇士29場勝差之多，負責操盤的艾普勒在10月提前離職。

艾普勒聲明：「我完全配合大聯盟的調查，我接受他們的判決。」艾普勒串通醫師古羅塔（Lawrence Gulotta）將身體健康的球員放入傷兵名單，以避免被別隊搶走。大都會上季使用28次傷兵名單，在聯盟裡並不算多，但超過10次有違規使用的嫌疑，球團後來也沒再續聘古羅塔。

大都會在失敗的球季後聘用新的棒球部總裁史帝恩斯（David Stearns），史帝恩斯上任後幾天，艾普勒就因為遭到調查而閃電離職。大都會聲明：「艾普勒2023年10月辭職之後，我們認為此案已結束，不會再做出評論。」

艾普勒擔任過天使總管，他在2017年底成功簽下大谷翔平，開啟棒壇一個重要的時代，然而天使每一季例行賽都失利，艾普勒2020年結束後黯然離去。