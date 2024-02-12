桃園有業者想賺過年財，違規存放逾427公斤爆竹煙火 。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園有業者想賺過年財，違規存放逾427公斤爆竹煙火 。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園有業者想賺過年財，違規存放逾427公斤爆竹煙火 。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園有業者想賺過年財，違規存放逾427公斤爆竹煙火 。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

新春期間民眾喜愛施放爆竹煙火，桃園市消防局11日接獲檢舉，指稱八德區東勇街某貨櫃內存放大量爆竹煙火，消防人員前往清查，竟查獲高達427.69公斤大量火藥，超過管制量93.47倍，現場並有1輛小貨車現場販售，消防人員立即開立舉發單，將裁罰30萬元以上150萬元以下罰鍰，爆竹煙火依法全數沒入。

消防人員現場清點，貨櫃現場查獲近60種爆竹煙火，包含一般爆竹煙火摔炮類2.54公斤、升空類181.47公斤、火花類211.32公斤、飛行類23.48公斤以及其他類型8.88公斤。業者違規販賣清點火藥量共46.67公斤，超過管制量10.17倍，另外違規儲存清點火藥量427.69公斤，超過管制量93.47，合計開出3張舉發單。

桃園市消防局第一大隊已將違規爆竹載送至契約儲存場所封存全數沒入，業者則辯稱，貨櫃的爆竹煙火是個人購入持有，從去年12月存放至今，不知道超量儲存或販賣會違反爆竹煙火法規。

消防局第一大隊大隊長賴志忠說，業者看準商機大量進貨爆竹煙火，但煙火爆竹屬於管制品，若販賣或儲存超過管制量，可處6至30萬元，超標30倍最高可處150萬元罰鍰。一般爆竹煙火管制量為25公斤，如販售或儲存爆竹煙火總重量達管制量25公斤以上，需符合位置、構造、設備及安全管理等相關規定，並投保公共意外責任險，如有違法最高處150萬元罰鍰。

新春期間民眾喜愛施放爆竹煙火，桃園市消防局11日接獲檢舉，指稱八德區東勇街某貨櫃內存放大量爆竹煙火，消防人員前往清查，竟查獲高達427.69公斤大量火藥，超過管制量93.47倍，現場並有1輛小貨車現場販售，消防人員立即開立舉發單，將裁罰30萬元以上150萬元以下罰鍰，爆竹煙火依法全數沒入。

消防人員現場清點，貨櫃現場查獲近60種爆竹煙火，包含一般爆竹煙火摔炮類2.54公斤、升空類181.47公斤、火花類211.32公斤、飛行類23.48公斤以及其他類型8.88公斤。業者違規販賣清點火藥量共46.67公斤，超過管制量10.17倍，另外違規儲存清點火藥量427.69公斤，超過管制量93.47，合計開出3張舉發單。

桃園市消防局第一大隊已將違規爆竹載送至契約儲存場所封存全數沒入，業者則辯稱，貨櫃的爆竹煙火是個人購入持有，從去年12月存放至今，不知道超量儲存或販賣會違反爆竹煙火法規。

消防局第一大隊大隊長賴志忠說，業者看準商機大量進貨爆竹煙火，但煙火爆竹屬於管制品，若販賣或儲存超過管制量，可處6至30萬元，超標30倍最高可處150萬元罰鍰。一般爆竹煙火管制量為25公斤，如販售或儲存爆竹煙火總重量達管制量25公斤以上，需符合位置、構造、設備及安全管理等相關規定，並投保公共意外責任險，如有違法最高處150萬元罰鍰。