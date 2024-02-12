台灣四面環海，擁有美麗山林景緻及豐富海洋生態，每年總是吸引各國觀光客來訪，一對來自瑞士情侶檔在農曆年節期慕名前來小琉球，結束小島行程後，2名外國人前往東港警分局門口左顧右盼，經員警主動上前關心後得知，2人為了在小琉球向員警借款新臺幣300元搭船，請東港警協助歸還，並大讚東港警方Very Kind（非常友善）。

警方表示，2名外籍遊客在警局前左顧右盼。似乎需要幫忙，於是上前查詢並帶進派出所，交談中發現，2名瑞士籍遊客來台環島旅遊，在小琉球享受離島風光，卻在返回東港搭船時發現船票遺失，且使用身上金融卡至ATM提款也無法提領現金，距離搭船只剩1小時，2人十分焦急無助。

隨後便至琉球分駐所報警請求協助，2人與警方以簡易英語及手機翻譯軟體溝通後，了解2位遊客來意及難處，員警十分慷慨地自掏腰包補貼2人不足的船資新臺幣300元，因此2人返回東港後即前往分局欲歸還員警借給他們的錢，後續並協助2人搭乘客運前往墾丁，繼續他們的環島旅遊。

瑞士情侶檔離去前開心的與警方合照，並大讚Very Kind and Very Sweet！(非常善良且非常貼心)並不斷以生澀的中文說著「謝謝」。