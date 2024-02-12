去（2023）年10月才刷新馬拉松世界紀錄的肯亞長跑新星基普圖姆（Kelvin Kiptum），11日深夜不幸在車禍中身亡，得年24歲。
綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，肯亞警方表示，這起車禍發生在肯亞當地時間11日深夜11時左右，基普圖姆在肯亞西南部的卡普塔加特（Kaptagat）附近駕車時，轎車「失控、翻滾」，肯亞馬長跑選手基普圖姆及盧安達籍教練哈基茲馬納（Gervais Hakizimana）不幸罹難，車上另一名女性乘客受傷，已緊急送醫。
卡普塔加特是肯亞訓練長跑選手的基地。
基普圖姆去年10月才在芝加哥馬拉松，以2小時0分35秒跑完42公里，刷新世界紀錄，比同胞、肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）之前的紀錄快了34秒。
上周，基普圖姆的團隊才宣布，基普圖姆將試圖在4月登場的鹿特丹馬拉松（Rotterdam marathon），在2小時內跑完全程，目前還沒有任何選手在公開比賽中實現這項壯舉。
基普圖姆也是2024巴黎奧運上奪金的熱門人選，原本外界預料，他將與39歲、兩界奧運冠軍的基普柯吉進行勢均力敵的對決。
文章來源：World marathon record holder Kelvin Kiptum, 24, dies in a car crash in Kenya as Seb Coe leads the tributes after 'devastating loss' of Olympic gold medal favourite
#肯亞 #基普圖姆 #Kelvin Kiptum #長跑 #馬拉松
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。