去（2023）年10月才刷新馬拉松世界紀錄的肯亞長跑新星基普圖姆（Kelvin Kiptum），11日深夜不幸在車禍中身亡，得年24歲。

肯亞長跑新星基普圖姆（Kelvin Kiptum）2023年10月在芝加哥馬拉松賽事中刷新世界紀錄。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，肯亞警方表示，這起車禍發生在肯亞當地時間11日深夜11時左右，基普圖姆在肯亞西南部的卡普塔加特（Kaptagat）附近駕車時，轎車「失控、翻滾」，肯亞馬長跑選手基普圖姆及盧安達籍教練哈基茲馬納（Gervais Hakizimana）不幸罹難，車上另一名女性乘客受傷，已緊急送醫。

卡普塔加特是肯亞訓練長跑選手的基地。

基普圖姆去年10月才在芝加哥馬拉松，以2小時0分35秒跑完42公里，刷新世界紀錄，比同胞、肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）之前的紀錄快了34秒。

上周，基普圖姆的團隊才宣布，基普圖姆將試圖在4月登場的鹿特丹馬拉松（Rotterdam marathon），在2小時內跑完全程，目前還沒有任何選手在公開比賽中實現這項壯舉。

基普圖姆也是2024巴黎奧運上奪金的熱門人選，原本外界預料，他將與39歲、兩界奧運冠軍的基普柯吉進行勢均力敵的對決。