國1北上這2路段交通事故 車速不到30公里 09:452024/02/12 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上209K，埔鹽系統路段，發生交通事故，占用內線車道。（圖／翻攝自高速公路1968 APP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 初三不少人開始返鄉，今8時59分許、9時6分許，分別於國道1號北向209K，埔鹽系統路段，發生交通事故，占用內線車道，以及國道1號北向238K，斗南路段發生交通事故，造成車輛回堵1公里，車速均不到30公里。 國道1號北209K，埔鹽系統路段，以及國道1號北238K，斗南路段發生交通事故，車速均不到30公里。（圖／翻攝自高速公路1968 APP） 國道1號北209K，埔鹽系統路段，以及國道1號北238K，斗南路段發生交通事故，車速均不到30公里。（圖／翻攝自高速公路1968 APP） 龍年點名國軍「5巨龍」！ 這條「金龍」將重出江湖 過年嗆爆大伯母「吵死了」 秒退群組！網笑：還不是父母幫擦屁股 春節連假「我最搖擺」！醉騎士整路蛇行 1動作笑翻網：比三寶清醒 #國道1號 #路段 #國1 #時速 #30公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節期間高雄12風景區交管 捷運春節班距調整要注意 14:202024/02/09 生活 新竹市再推4大路段騎樓順平 改善巨城周邊通行環境 14:172024/02/04 生活 國道1高科段南巷「6車追撞」 車流回堵7公里 14:372024/02/06 社會 太平溪右岸一路通市區段4月底通車 將建2運動場地 14:222024/02/05 生活 春節國道預期壅塞狀況出爐 高公局：國5恐初一塞到初三 17:042024/02/05 生活 初三出遊日！18塞車路段一次看 國道高乘載管制 06:002024/02/12 生活 走春荷包要注意！ 花蓮多路段連假增移動式測速照相 11:582024/02/07 社會 國1高科段貨車、貨櫃車連環撞 1駕駛受困「回堵5公里」 11:372024/02/05 社會 國1彰化奪命連環撞案外案 肇事男找弟頂罪遭聲押獲准 18:282024/02/06 社會 機車事故六都第一！ 民代批中市33條重鋪路段僅12條改善標線 14:102024/02/04 生活 陳建仁視察春節國道疏運 籲民眾主動分流 13:032024/02/06 政治 連假首日湧車潮 國1湖口-新竹、國10左營-鼎金「龜速」 11:492024/02/08 生活 台南警公布春節4大車潮尖峰時間 籲避開易塞車路段 14:232024/02/06 社會 初二車潮湧現！國道桃竹南下紫爆 時速18公里 11:002024/02/11 生活 國1彰化奪命連環撞案外案 肇事駕駛竟叫弟弟頂罪 11:542024/02/06 社會 除夕圍爐注意！國道塞車5路段曝 尖峰到晚上 06:002024/02/09 生活 提早請假返鄉 國道下午開始塞車 中壢南向路段「紫爆」 17:282024/02/07 生活 國3西湖路段7車追撞事故 4人輕傷送醫 21:122024/02/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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