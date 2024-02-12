初三不少人開始返鄉，今8時59分許、9時6分許，分別於國道1號北向209K，埔鹽系統路段，發生交通事故，占用內線車道，以及國道1號北向238K，斗南路段發生交通事故，造成車輛回堵1公里，車速均不到30公里。

國道1號北209K，埔鹽系統路段，以及國道1號北238K，斗南路段發生交通事故，車速均不到30公里。（圖／翻攝自高速公路1968 APP）
國道1號北209K，埔鹽系統路段，以及國道1號北238K，斗南路段發生交通事故，車速均不到30公里。（圖／翻攝自高速公路1968 APP）
國道1號北209K，埔鹽系統路段，以及國道1號北238K，斗南路段發生交通事故，車速均不到30公里。（圖／翻攝自高速公路1968 APP）
國道1號北209K，埔鹽系統路段，以及國道1號北238K，斗南路段發生交通事故，車速均不到30公里。（圖／翻攝自高速公路1968 APP）
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