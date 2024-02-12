過年不少人去日本旅遊滑雪，旅日達人林氏璧分享，最近帶全家人去日本玩，發現輕井澤似乎被台灣人佔領，從車站到飯店都是親切的台灣口音，引起網友討論，不少人點頭直呼，在當地的滑雪場寄物，以為自己在台灣滑雪，幾乎聽不到任何日文。甚至有網友透露，在車站被台灣人用日文問路，真的很扯。

旅日達人林氏璧近日在臉書上分享，最近全家一起去日本輕井澤旅遊，到了當地卻發現輕井澤幾乎被台灣人佔領了，沒有出國的感覺，從來到輕井澤的車站月台上開始，到OUTLET和下榻的飯店，隨處都是親切的台灣口音，現在反而很少聽到大陸口音。

貼文吸引8千多名網友按讚討論，「我到王子滑雪場的寄物櫃放東西，基本上沒聽到日文，還以為是在台灣滑雪」、「苗場滑雪場也都是台灣人，多到日本人都會懷疑是到台灣了嗎」、「真的！我還在車站被台灣人用日語問路」、「在富士山河口湖也都是台灣人」、「北海道也是，滿滿都是台灣人」。