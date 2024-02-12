改編自金宇澄茅盾文學獎獲獎同名小說、王家衛執導首部電視劇集《繁花》，於去年12月27日晚在大陸央視八套首播，並在騰訊視訊同步播出，開播後，收視率迅速破2。《繁花》男主角胡歌繼《瑯琊榜》後，與唐嫣、《慶餘年》辛芷蕾、馬伊琍再創高峰，也是香港導演王家衛首部電視劇作品，不只神還原90年代上海風情與經濟起飛，還加入燒腦股市、商戰情節，穩坐大陸戲劇熱度榜冠軍。

大陸央視大讚《繁花》具備3大優點成時代劇新標竿。

1.胡歌演活主角「阿寶」的人性光彩：

撐起整部劇，胡歌飾演男主角「阿寶」一角「行之以誠，取之有道」，正因多情多義、言而有信、及勇敢堅毅，奠定整部戲陽光向上基調，及傳奇性與浪漫性。「阿寶」既有傳奇性經歷，也有傳奇性人格，雖不是橫空出世超級英雄，卻是戴著善良光環的主人翁，這種人性光彩，影響劇中上海灘形形色色人物，增加可看性。

2.符合觀眾期待的王家衛「腔調」：

《繁花》從景物考究到鏡頭美學，無一不是王家衛風格，「既有對故事和人物的細緻展開和刻畫，又有對情緒和氛圍的濃濃營造，既與王家衛的電影風格一脈相承，也體現了電視劇述事的線性特徵。」因此《繁花》的燈紅酒綠不覺俗豔，反而有種燃燒殆盡「江湖再見」浪漫感。驚喜之處在「無論是人物氣質、海派風格，或是王家衛烙印，最重要的還在於他們共同體現了一種時代氛圍。」

3.重現上海灘特殊地域文化：

《繁花》除了1男3女愛恨情仇、商戰比拚，更著重90年代上海灘經濟起飛、脆弱如泡沫特殊地域文化，「從工作環境、生存空間、城市景觀到生活習俗，在劇中都帶有歷史，帶有情緒，帶有一種精緻和講究的韻味。」

《繁花》籌備3年、拍攝3年，網路流出向不公開片酬有好幾個版本。較無懸念是胡歌2600萬（人民幣，下同，約合新台幣1.144億）、「汪小姐」唐嫣1300萬。

此外，「玲子」馬伊琍1100萬或1500萬說法不一、「小魏總」鄭愷1000萬、「李李」辛芷蕾800萬、「爺叔」游本昌800萬、「陶陶」陳龍600萬、「范總」董勇500萬、「金花科長」吳越500萬。

總的來說，《繁花》片酬普遍偏低，既比不上大陸當紅流量明星，更無法和網路主播相比，重要的是，大家有底，王家衛是金字招牌，演他的戲演技提升很大，是一種榮耀。能演王家衛的電視劇不要片酬、或少拿片酬都是賺的。演出後續影響力很大，多拿幾個代言片酬就賺回來了。