泰勒絲(中)在場邊聲援酋長隊。（美聯社）

Travis Kelce looked less than enthused pic.twitter.com/yncKhjtNl4 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

NFL年度盛會超級盃開踢，儘管獲得天后女友泰勒絲（Taylor Swift）在場邊聲援，酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）還是踢得很挫折。凱爾西第2節在場邊對總教練瑞德（Andy Reid）大吼大叫，甚至還用力推擠瑞德，隊友趕緊過來把他拉開。

凱爾西大為失態的原因在於酋長隊進攻屢屢受挫，他首節的一次進攻就被49人隊線衛格林勞（Dre Greenlaw）撞翻。第2節酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）傳出52碼的大碼數傳球，泰勒絲被拍到在場邊也非常振奮，不料在這關鍵搶分時刻，凱爾西並未被派上場。

酋長隊總教練瑞德把達陣重任指派給跑衛帕切柯（Isiah Pacheco），但是帕切柯跌倒失球，失去大好得分機會。凱爾西看得火冒三丈，畢竟在這個時刻他是全隊最厲害的得分武器，卻只能坐在板凳乾著急。

49人隊上半場的防禦滴水不漏，他們以遠距離射門取得領先，並在第2節跑出全場首次達陣。酋長隊不願放棄達陣希望，直到半場結束前23秒才改以射門打破鴨蛋，49人隊上半場10比3領先。