大陸《錢江晚報》報導，金宇澄長篇小說《繁花》重點描寫了20世紀六七十年代、八九十年代兩個時期上海人的生存狀況，講述了不同出身的滬生、阿寶和小毛三個童年好友的上海往事。繼承並發展傳統話本小說寫法，整部小說幾乎全由閒談、閒聊和對話組成，織就一張密不透風關於上海市井生活風情、和人物跌宕命運的網。《繁花》表面是飲食男女，裡面是山河歲月，時代變遷。

2013年金宇澄《繁花》原著一舉獲得第二屆春風悅讀榜「白金圖書獎」、首屆魯迅文化獎年度小說獎、第九屆茅盾文學獎。從小說出版，到2023年底劇集《繁花》問世，恰好十年之期。

仔細閱讀原著，對金宇澄與王家衛的「夢幻聯動」或許不會意外。

《繁花》開頭，金宇澄寫道：「獨上閣樓，最好是夜裡。《阿飛正傳》結尾，梁朝偉騎馬覓馬，英雄暗老，電燈下面數鈔票，數清一遝，放進西裝內袋……接下來梳頭，三七分頭，對鏡子梳齊，全身筆挺，骨子裡疏慢，最後，關燈。否極泰來，這半分鐘，是上海味道。」

致敬的正是王家衛的代表作《阿飛正傳》。或許，《繁花》動筆之初，所謂命運的齒輪，就開始轉動了。

讀《繁花》，很難不被強烈而獨特的語言衝擊。金宇澄用滿紙滬語繪就了一幅上海市民的生活長卷，構建了一個文學天地。

不過，金宇澄說起《繁花》問世，還有點無心插柳。2011年金宇澄在上海本地論壇「弄堂網」註冊「獨上閣樓」ID，用上海話講上海故事，寫寫停停。受到追捧。隨，小說在《收穫》雜誌長篇專號連載，迴響熱烈，多次賣到脫銷。

阿寶、滬生的茂名路、思南路、復興路的洋房和英式公寓；畫工人子弟小毛的滬西老式里弄、偏僻的工人區、曹楊新村……小說著重刻畫了幾十年前上海市民生存空間，這種細膩把握城市脈絡，自然離不開金宇澄多年生活觀察。

「很多人說，上海歷史很淺，一百多年，過去只是個小漁村，我非常不同意。上海幾輩人，絕對不會是這個小漁村裡漁民的子孫吧。不說外來的影響，這個城市，直接聯繫到蘇杭、寧波等地區的文化內涵，根脈包括了長江三角洲。上海的歷史構成，像一塊壓縮餅乾，一個巨大的壓縮檔包，看起來很淺，其實內容密密層層。」

在金宇澄看來，文學是一種保存。把人物、故事、細節，通過文字保存下來。《繁花》如同玻璃罩，把上海數十年變化罩起來，固定下來，不做評論，不提主張，一切交由讀者理解。