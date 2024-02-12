新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，又有民眾刮中200萬+賓士大獎。據了解，苗栗一處投注站在大年初一挑吉時放鞭炮討好彩頭，沒想到刮起一陣風，整間店突然被鞭炮的煙包圍，等煙散去後，一名中年男子挑一張刮刮樂，竟刮中200萬+賓士休旅車，還跟店家說，「你們那串鞭炮就是在幫我放的，通知我要來開車啦！」。

台彩表示，位於苗栗縣竹南鎮的弘展投注站，大年初一開店前，挑選上午的吉時，約在8點多於門口放鞭炮開運，沒想到卻刮起一陣風，把鞭炮的煙往店內吹，待煙霧散去後，一名中年男子就指定買「2000萬超級紅包 」刮刮樂，還特別選了序號18號回家刮。

過沒多久，該名男子又回到店家，小聲跟店員說「我刮到一半就看到車子了，看來你們那串鞭炮就是在幫我放的，通知我要來開車啦！」幸運得主還開心提供中獎刮刮樂，給店家拍照打廣告。

台彩指出，「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元。

截至2/11，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+賓士休旅車、150個100萬元。