61歲關之琳被封為「香江第一美人」，近年她常用社群網站跟粉絲互動，近日，網友曬出她拍短片拜年的影片，片中她看來膚質白皙滑潤，身材也維持的極佳，有如凍齡變回少女，其他網友都大讚她61歲這樣的狀態可說絕頂，但也有人酸是「一眼科技」。

過去被譽為性感女神的關之琳，外型近況常引來外界矚目，被封為時尚Icon的她，最近拍影片不只賀新年，更分享自己見長輩、見同事、見閨密穿搭，她表示：「新年好！在新的一年我祝賀大家龍騰虎躍、財源滾滾、步步高升」。

關之琳被封香江第一美人。（圖／中時資料照片）

見此，網友說：「61歲這樣的狀態很不錯了」、「主要是沒生過孩子」、「一眼科技」、「你用科技也做不出這種顏值」、「又不是有錢就能保持年輕化！背後還要付出很多汗水去做抗阻力訓練，想變年輕就要模仿年輕人的身體結構，就是肌肉多脂肪少！」、「香江第一美人，永遠都是」。而關之琳先前被直擊在香港看展，曾坦言很注重外表的她，當天被拍到身邊有位帥氣高挑的護花使者，年紀看來比她小，令人好奇兩人關係。

網友評論關之琳顏值。（圖／翻攝自微博）

關之琳早年被指介入富商家庭，過去她上節目《今夜不設防》被問：「會不會考慮再婚？」她猶豫表示：「暫時沒想過」，並表示每段感情她都很投入，但因為自己性格不安定，導致離婚，又被問是否會願意當別人情婦？她表示交往過有女友的男生、有老婆的男人，她會在意對方太太的顏面，盡量不要讓事情曝光，而她會享受當下跟有婦之夫交往的時光，「但不會有過多期望」。