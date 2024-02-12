食用堅果能為健康帶來不少好處，其中核桃是許多人較為熟悉的堅果之一。對此，營養師陳嫚羚指出，核桃含有豐富的營養價值，具增進皮膚健康、調節血中膽固醇、維持神經系統正常運作等功效，對心、腦、血管皆有正面影響，可說是名副其實的「抗老食物」。不過，她也提醒，核桃應放在冷藏保存，以免容易有黴菌孳生；此外，要適量攝取，多吃並不會有更多益處。

陳嫚羚在粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文表示，核桃富含不飽和脂肪酸，像是「亞麻油酸」及「Alpha次亞麻油酸」，兩者皆為人體的必需脂肪酸，除了能維持皮膚健康外，也有助於調節血中膽固醇；且Alpha次亞麻油酸也是Omega-3脂肪酸，可調節生理機能及達到抗發炎的作用，尤其適合茹素飲食者攝取。

不僅如此，陳嫚羚接著提到，核桃能提供脂溶性維生素E，用於維持紅血球細胞膜完整性，提供抗氧化作用；還可提供鈣、鎂，維持神經系統正常運作；也能提供鐵、鋅、錳等微量礦物質。

雖然核桃好處多多，但陳嫚羚提醒，其在保存上務必要謹慎小心，建議放入冷藏，否則容易有黴菌孳生；另外，食用要適量，多吃並不會有更多好處。

牙醫師劉馥萱過去也曾推崇核桃的好，指出其抗氧化力是其它堅果的2倍，有助提升腦力、增強抵抗力及幫助口腔健康等作用。然而，每100克核桃就有723大卡，每天吃1把約6顆的量就很足夠，但要注意不要吃到有調味的品項，容易吃下過多糖分。