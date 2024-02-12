女星迪麗熱巴來自新疆維吾爾族，擁有精緻美貌和火辣身材，一出道就備受矚目，獲得不少演出機會。而大陸春晚表演，她當然是受邀演出的藝人之一，她的新疆民族舞蹈雖有意外凸槌小插曲，但她展現難得的舞技，事後微博也曝光她素顏練舞狀態。

央視的《春節聯歡晚會》不少藝人蘇有朋、胡歌、楊冪、劉謙都受邀演出，且準備不少精彩節目，今年其中一個新疆民族舞蹈《舞樂新疆》，便由迪麗熱巴和其他3位藝人帶著眾多舞者一起呈現，在8分鐘群舞中，突見到迪麗熱巴在換場走位到右側竟突然滑倒，當眾屁股著地，但她仍鎮靜的起身，迅速走位，讓粉絲紛紛讚嘆她精湛演出。

如今，微博上也曝光她練舞辛苦一面，照片中只見她素顏燦笑，穿著黑色緊身衣頂著稍微凌亂盤起的頭髮練舞，手部及頸部都呈現軟柔的肢體動作，並配合著時而雙手展開；時而蹲下沈思，讓粉絲見識到私下一面。

讓粉絲留言讚嘆「這次你是我的寶」、「陽光明媚自信的笑容，讓人感受到了生命的活力！新疆的石榴花綻放著璀璨的光茫」、「天下第一大可愛」、「仿佛看見了學舞蹈時期出場表演前的熱巴」、「讓我有點吃驚」。