副總統賴清德今天大年初三到中彰投拜廟行程滿滿，上午首站到中市大甲區日南慈德宮，鄉親大排長龍等候領紅包。賴清德表示，他以三柱清香祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，此次選舉平安順利，也向鄉親致謝感謝支持，為台灣不分黨派共同打拚，只要團結同心一起打拚，台灣就會越來越好。
現任副總統、總統當選人賴清德12日到中彰投展開拜廟行程，上午到台中市大甲區日南慈德宮、大里區瑞和宮，下午到彰化縣鹿港天后宮、花壇文德宮、員林市東山鎮興廟及南投市鳳山寺等處祭拜，並分送紅包。
賴清德上午首站到大甲區日南慈德宮，由民進黨台中市議員施志昌、王立任及廟方幹部等人陪同祭拜。
賴清德致詞表示，他到日南慈德宮參拜天上聖母媽祖 為台灣祈福，以清香三柱、一片虔誠祈求台灣國泰民安、風調雨順、國運昌隆，百行百業興旺、人民平安順利大賺錢，並答謝媽祖及神宗保佑此次選舉平安、順利、圓滿成功。
賴清德指出， 感謝鄉親支持他及民進黨推薦的立委候選人，為台灣不分黨派共同打拚，只要團結同心，台灣就會越來越好、生活自然會越來越好過，他並祝福鄉親新年快樂、事業成功、闔家平安、龍年行大運。
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