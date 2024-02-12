過年不少民眾去日本家族旅遊，一名網友分享，朋友從除夕就出發去日本玩5天，如今卻打電話給他抱怨說「到處都是台灣腔，完全沒有出國的感覺」，而這樣的狀況遍布日本各地，不少趁著年假出遊的人抱怨說，在日本幾乎聽不到日文，台灣遊客一堆，觀光區的商店，甚至連店員都是台灣人。

一名網友昨在PTT上分享，朋友今年除夕出發去日本玩5天，結果當地一堆台灣人，打電話給朋友的時候，對方忍不住大吐苦水說「日本到處都是台灣腔，根本沒有出國的感覺」，讓他很好奇這樣的狀況正常嗎？

貼文引起網友討論，「台灣人滿天下」、「是真的，一堆家庭去日本過年」、「今年過年去日本玩的台灣人多到像蝗蟲過境」、「台灣最長年假就七天春節，全家人可以一起出國」、「年假7天，全家都有假，方便排出國」。

另有網友分享當地狀況，日本滿滿都是遊客，不是台灣腔中文，就是大陸腔。「是啊！我去合掌村，台灣腔、大陸腔此起彼落，從未斷過，買個肉串前後都是說中文的人」、「最扯的是觀光區還有一堆台灣員工，所以連店員都說中文」、「唐吉訶德滿滿台灣人，沒人講日文，都中文台語」。

也有網友抱怨說，今年就只有春節的連假比較長，但因為在台灣旅遊真的太貴，好不容易有機會全家出遊，不想當盤子，就只好去日本玩了。