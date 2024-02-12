針對台中市長盧秀燕主動邀請民眾黨前立委蔡壁如擔任市府顧問，以及蔡日前稱若回民眾黨會死很慘，民眾黨主席柯文哲今（12）日做出回應。
柯文哲表示，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便，市府顧問還不錯、自由度比較高；柯進一步指出，至於民眾黨內的位置，等過完年會再與蔡討論，他也會找個時間去拜訪盧秀燕。
而對於蔡壁如日前接受專訪時說如果回民眾黨會死很慘，柯文哲稱蔡是黨內第一戰將，「她怎麼會這樣想？回來應該是別人怕她、別人死一堆，怎麼會是她很慘？不會啦。」
針對台中市長盧秀燕主動邀請民眾黨前立委蔡壁如擔任市府顧問，以及蔡日前稱若回民眾黨會死很慘，民眾黨主席柯文哲今（12）日做出回應。
柯文哲表示，蔡壁如希望在台中發展，總要有個位置比較方便，市府顧問還不錯、自由度比較高；柯進一步指出，至於民眾黨內的位置，等過完年會再與蔡討論，他也會找個時間去拜訪盧秀燕。
而對於蔡壁如日前接受專訪時說如果回民眾黨會死很慘，柯文哲稱蔡是黨內第一戰將，「她怎麼會這樣想？回來應該是別人怕她、別人死一堆，怎麼會是她很慘？不會啦。」
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