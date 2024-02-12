過年出遊塞車，提神咖啡不可少，超商祭出咖啡優惠，7-ELEVEn今明2天特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1，APP推出厚乳拿鐵買2送2、大杯美式26杯688元，優惠到初五（14日）；全家大杯特濃拿鐵買1送1、霜淇淋第2支5元，APP購買大杯美式68杯1688元，1杯只要25元；星巴克滿額贈「好友分享券」，可享大杯飲品買1送1，兌換期限至初五。

7-ELEVEn門市即起至明天初四（13日）特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1、特大杯四季春青茶及英式紅茶任選買1送1；APP即起至初五厚乳拿鐵、香鑽水果茶買2送2，大杯美式26杯688元，平均1杯特價27元、大杯拿鐵18杯688元，平均1杯39元、大杯精品美式或拿鐵任選10杯688元。另外即起至初五持icash Pay、icash2.0支付享霜淇淋買1送1；3月5日前每周五、六、日，思樂冰全品項第2杯半價。

全家即起至初五大杯特濃美式、拿鐵買1送1，私品茶全品項任選第2杯5折，霜淇淋第2支5元；APP也推優惠，特大杯美式5杯168元，平均1杯34元、特大杯拿鐵4杯168元，1杯42元、大杯美式68杯1688元，1杯只要25元、大杯拿鐵55杯1688元，1杯31元。

星巴克也祭出活動，今天單筆消費滿300元贈送「好友分享券」1張，憑券至全台門市可享特大杯飲品買1送1，最後兌換至14日；優惠品項不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖及虹吸式咖啡。