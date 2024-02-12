台南市喜迎台南400，市府特別於2月在台南民治市政中心舉辦民治藝文展。邀請台南在地青年畫家洪茂源展出油畫個展，以其獨特筆觸描繪日本的山光水色。本次展覽計展出書法作品共32件，帶領觀眾從畫家眼中發現不一樣的日本之美。

洪茂源油畫創作。（圖／台南市府秘書處）

台南民治市政中心2月全月舉辦民治藝文展，展出由在地青年畫家洪茂源創作的「看見不一樣的日本」油畫個展。台南市府秘書處說明，洪茂源在紙張上以繽紛的色彩、流暢的線條、流瀉內心的感情。並以自由浪漫的心情，通過畫筆描繪日本的山光水色、風土人情，帶領觀眾走進畫家眼中的日本、發現不一樣的日本之美

秘書處表示，洪茂源於民國82年出生於台南，目前為台南市南瀛青溪文藝學會會員，曾應邀於鹽水地政事務所民眾藝廊、鹽水區公所藝氣相投藝廊舉辦個展及藝文學會聯展。除繪畫創作外，他也設立《渡江兵藝文工作室》發表繪畫、攝影、音樂與藝術評論及推廣地方文創，為家鄉與台灣藝術和文化發展貢獻心力。

洪茂源表示，此次畫展主題以日本風景為基調，並以流暢線條和明亮色彩，表現內在激情與畫面情調。此次畫展展出畫作「河口湖」為富士五湖之一的堰塞湖，以能欣賞富士山倒映湖面成「逆富士」獨特景觀，令遊客流連忘返聞名。作品畫面狂放宣洩的色彩，扭曲的形式、大膽釋放的線條，讓富士山下的河口湖充滿生命力。

洪茂源作品「小便小僧」位於祖谷溪斷崖上，據傳是當地孩子和旅人曾於這裡試膽量，因此修建祖谷街道工程時建造此石雕，並賦予故事行銷地方觀光。畫面石雕葛綠的顏色與鬱鬱的山巒中樹木互相呼應，色彩相當協調，互相襯托。

秘書處表示，在地青年畫家洪茂源展出「看見不一樣的日本」油畫個展，於2月1日至2月29日在民治中心一樓大廳隆重舉行，展出時間為每週一至週五為上午9點至下午5點，秘書處歡迎藝術愛好者前來欣賞一同欣賞洪茂源繽紛的畫作，感受日本風景背後的深刻故事。